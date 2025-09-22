【メカブレイク×HobbyMio コラボレーション 模型製作ツールセット】 11月 発売予定 価格：未定

Amazing Seasun Gamesのメカアクションゲーム「Mecha BREAK」は、「メカブレイク×HobbyMio コラボレーション 模型製作ツールセット」の情報を公開した。

本製品は、「Mecha BREAK」×「HobbyMio」とのコラボレーション商品で、HMK-01細刃デザインナイフ、静電気防止ピンセット、極薄片刃ニッパーなど、15種類の模型用工具が用意されているほか、変形システムを搭載したセットボックスは、卓上用ツールスタンドへと変形可能となっている。

今回「Mecha BREAK」の公式Xアカウントにて本製品の情報が公開され、軽量攻撃機「UBP-R02T ファルコン」がパッケージや工具などにデザインされている様子や、付属する模型用工具などを確認することができる。

※製品は開発中のため、実物とは一部仕様が異なる場合があります。

※画像は参考です。