「メカブレイク」×「HobbyMio」のコラボ商品「コラボレーション模型製作ツールセット」が11月発売決定！数量限定で発売予定
【メカブレイク×HobbyMio コラボレーション 模型製作ツールセット】 11月 発売予定 価格：未定
※製品は開発中のため、実物とは一部仕様が異なる場合があります。
Amazing Seasun Gamesのメカアクションゲーム「Mecha BREAK」は、「メカブレイク×HobbyMio コラボレーション 模型製作ツールセット」の情報を公開した。
本製品は、「Mecha BREAK」×「HobbyMio」とのコラボレーション商品で、HMK-01細刃デザインナイフ、静電気防止ピンセット、極薄片刃ニッパーなど、15種類の模型用工具が用意されているほか、変形システムを搭載したセットボックスは、卓上用ツールスタンドへと変形可能となっている。
今回「Mecha BREAK」の公式Xアカウントにて本製品の情報が公開され、軽量攻撃機「UBP-R02T ファルコン」がパッケージや工具などにデザインされている様子や、付属する模型用工具などを確認することができる。
【メカブレイク】×【HobbyMio】- Mecha BREAK【公式】 (@MechaBREAKJP) September 22, 2025
✨「コラボレーション模型製作ツールセット」情報解禁！✨
🔧 HMK-01細刃デザインナイフ、静電気防止ピンセット、極薄片刃ニッパーなど、15種類のパイロット専用ツールで、あなたの創造力を存分に解き放とう。
さらに、変形システムを搭載したセットボックスは… pic.twitter.com/cw4bscML2g
※画像は参考です。