声優で女優の戸田恵子（68）が22日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。人気ベテラン声優を「子分です」と言い切った。

戸田をよく知る人物として、アニメ「アンパンマン」で約37年共演する声優山寺宏一がVTR出演。山寺は戸田について「僕は後輩。しかも公私ともに仲良くさせていただいていているので、戸田さんのことを姉だと思って、（自分を）弟分だと思っていたんですけど」と語った。

数年前、何度か共演した子役から「今度戸田恵子さんと仕事で一緒になるんだ」と報告を受けたといい、「『弟分の山ちゃんと仲いいんだよ。よろしくね』って言ったら優しくしてくれるから」と伝えたという。山寺は「その後会ってどうだった？って聞いたら、『弟分じゃないって。子分だ』って」と戸田のリアクションを知らされ苦笑い。「そこからは子分だと思ってます」と笑いを誘った。

スタジオの戸田は、ハライチ澤部佑から「関係性は間違いないですか」と聞かれると、「そうですね。子分です」と即答。「ずーっと子分です」と笑顔を見せた。

「アンパンマン」の収録現場については「いまだに笑いが絶えないっていうことが自慢ですね。誰か彼かいろんなことを知ってるので、分からないことがあったら現場に行って誰かに聞けば必ず知恵を持ってる人がいる」と胸を張った。