ニッチェ江上敬子、歯が抜けた5歳長男公開「すごいタイミング」「感慨深い」と反響
【モデルプレス＝2025/09/22】お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が21日、オフィシャルブログを更新。新宿駅西口広場で行われたイベント出演の最中に、5歳の長男“とっちゃん”の乳歯が抜けるという思わぬ出来事があったことを報告し、「すごいタイミング！」とつづった。
この日、江上は「すごいタイミングで！！」と題してブログを更新。前日出演した新宿駅西口広場でのイベントの様子を振り返り、「昔からのファンの方々もいらっしゃってくれて、本当に嬉しかった」「皆さんありがとうございました」と感謝を記した。
さらに「うちの家族や、お友達家族も、最前列で（笑）見てくれた」と明かし、その最中に長男にハプニングが起きたという。ネタを披露している最中に何やら騒がしい様子があり、イベント後に確認すると「な、な、な、なんと！！！！ニッチェのネタを見ている最中に、グラグラしていた歯が抜けたんだってー」と驚きの出来事を報告し、“すごいタイミングで抜けました！”のコメントとともに歯が抜けた息子の姿を公開した。
「歯を拾ってくれたママ友ありがとう」と感謝しつつ、江上によると、息子は母が舞台に登場した際、嬉しさと恥ずかしさが入り混じった感情をごまかすために「おしぼりをギューっと噛んでいた」らしく、その拍子に歯が抜けたという。「可愛いエピソード聞けて、私もほっこり嬉しいイベントでした」とつづり、ブログを締めくくった。
この投稿に、ファンから「ナイスタイミング」「子どもの歯がグラグラして、抜けるまで大変ですよね」「良かった、良かった」「すごいタイミングで歯抜けたね」「抜けた歯の理由が可愛すぎて、たまりませんね」「とっちゃん、おめでとう！」「その歯が生えたときから知ってるから凄く感慨深い」「偉いねー！ママだ！ママ〜！とか言わないんやね」「ママのステージ、観れて嬉しかったんだね」「とっちゃんの歯が抜けた時の感情可愛らしい」「記念の1日」「可愛い」などの声が寄せられている。
江上は、2015年に8歳年上の一般男性と結婚。2020年9月に第1子となる長男“とっちゃん”、2022年10月に第2子となる長女“さっちゃん”の出産を公表している。（modelpress編集部）
