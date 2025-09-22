ブシロード、トレーディングフィギュア「PalVerse ホロライブ」、「PalVerse Palé. ホロライブプロダクション」が9月26日に予約開始
ブシロードクリエイティブは、トレーディングフィギュア「PalVerse ホロライブ」と「PalVerse Palé. ホロライブプロダクション」を2026年3月6日に発売する。9月26日より予約受付を開始する。
本商品はVTuber事務所「ホロライブプロダクション」に所属するタレントさんをトレーディングフィギュア化したもの。
PalVerse ホロライブ
2026年3月6日 発売予定
価格： 単品1,100円
BOX6,600円
「PalVerse ホロライブ」では、白上フブキさん、不知火フレアさん、宝鐘マリンさん、天音かなたさん、風真いろはさんを「手のひらサイズの新世界」をコンセプトに展開するデフォルメフィギュアブランド「PalVerse」シリーズで立体化したもの。全高約90mmで、それぞれの衣装や特徴が再現されている。
9/26より予約開始！
PalVerse ホロライブ vol.1
白上フブキ、不知火フレア、宝鐘マリン、
天音かなた、風真いろは の5人が #PalVerse に登場🎉
❐1PACK 1,100円
❐全5種｜CLOSED PACKAGE
#ホロライブ
PalVerse Palé. ホロライブプロダクション
2026年3月6日 発売予定
価格：各3,300円
「PalVerse Palé. ホロライブプロダクション」ではさくらみこさん、星街すいせいさんを同社がおくるパレットから生まれるアメリカンアニメーションのようなデフォルメデザインが特徴のオープンフィギュアシリーズ「PalVerse Palé.」で立体化したもの。
サイズは「PalVerse Palé. さくらみこ」が全高約108mm、「PalVerse Palé. 星街すいせい」が全高約111mm。台座には絵の具のチューブやパレットがデザインされている。
9/26予約開始！
【 PalVerse Palé. ホロライブプロダクション 】
オープンフィギュアシリーズ
【PalVerse Palé.】に
VTuber事務所「ホロライブプロダクション」所属の さくらみこ、星街すいせい が登場！
💡LINE UP
✨さくらみこ／星街すいせい
📅予約開始日
9/26(金)～
(C) COVER