¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤«¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ¤Ê¤É¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Çº£·î¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ûÎ±´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿22Æü¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÀ¶¿åÈï¹ð¤òËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¶¿åÈï¹ð¤ÏÂáÊá¸å¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²Ô¤®¤¬Áý¤¨¤¿24ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤éÂçËã¤òµÛ¤¦ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æþ¼ê¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤«¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Î¼«Âð¤«¤é¤Ï¿¢ÊªÊÒ¤¬ÉÕÃå¤·¤¿´¬»æ¤ÎµÛ¤¤³Ì¤¬10ËÜ°Ê¾å²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë