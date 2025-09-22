À¤ÅÄÃ«½÷À»¦³²»ö·ï ´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤òºÆÂáÊá
¡¡Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÃË¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ï1Æü¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¡Ê40¡Ë¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤·»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï22Æü¡¢8·î29¡Á30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ½÷À¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ£¿ô²óÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÊÌ¤ìÏÃ¤ò½ä¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤Ë¶¯¤¤¼¹Ãå¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë