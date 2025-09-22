22日、自民党本部で所見発表演説会が行われ、高市早苗候補が「政策を実行に移すための方法」について以下のように語った。

「昨日は亡き安倍晋三総理のお誕生日でしたね。安倍総理は、一次政権を短く終えられた後、健康を回復されました。そして、そこで生まれた自信を持って二次政権を始められた時、総理官邸の組み立て方、それから内閣や党の陣立てに心を配られたわけでございます。ここに私、高市の見習うべき点があると思ってます。今、日本が抱えている課題は、どれもこれも、粘り強い、諦めないで続ける必死の努力が必要なんです。政策を語るのはいいとして、腰を据えて長期の取り組みができないと言いっぱなしに終わってしまいます。看板倒れの自民党には、党員・党友の皆様も国民の皆様もうんざりしておられるんやないでしょうか」

「そこで高市、ああだこうだとうるさいくらいに明るく活発な総理官邸や自民党を作ります。国家国民のため、現在だけではなくて未来の国家国民のため、一緒に汗をかこうという人を集めて、よく働くチームを作ります。安倍総理の時、総理室には自衛隊最高指揮官の旗が飾られるようになりました。自民党総裁となって、そして総理となった暁、私は自衛隊最高指揮官旗を自分の誇りとして自分を奮い立たせるよすがとして毎朝毎晩決意を新たにする、そういう心持ちでおります」

「内閣や執行部の作り方については大いに皆様に驚いていただきます。北欧の国々に比べてもそれほど劣らないというほど女性がたくさんいる内閣や役員会。“女性だから”ということではありません。機会平等です。ただ、能力のある方、国家国民のため喜んで働こうという方々を今までよりはるかに多く女性からも選んで活躍していただくというプランです。我が党は、男女を問わず、みんなの憧れになる人材をたくさん持っています。組閣の時のひな壇や党執行部の集合写真は、今までで一番元気で明るいものにしたいと思います。これからの自民党、男性も女性も全世代の総力を結集して立て直す、そういう時期です。何をやるにしても人間の力が土台です。女性にしても“天井破り”の女性の皆様、あちこちおられるでしょう。各地、あっちからもこっちからも出てきてください。それが日本のためです。世界のためと言っても過言ではありません」

石破茂総裁の後任を決める総裁選挙は9月22日告示され、高市氏と共に林芳正官房長官、小林鷹之元経済安全保障大臣、茂木敏充前幹事長、小泉進次郎農水大臣が立候補した。議員投票・開票は10月4日に行われる。

