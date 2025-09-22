家族で利用したいと思う「関東地方の三井ガーデンホテル」ランキング！ 2位「三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア」、1位は？【2025年調査】
家族旅行では、アクセスのしやすさや設備の充実度、子どもへの配慮などがホテル選びの決め手になります。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜11日の期間、全国20〜70代の男女289人を対象に、「関東地方の三井ガーデンホテル」に関するアンケートを実施しました。
その中から、家族で利用したいと思う「関東地方の三井ガーデンホテル」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「観光地も程よくあり家族で楽しめそうだから」（40代女性／埼玉県）、「みなとみらい、中華街、赤レンガ倉庫など観光地が徒歩圏内」（50代男性／東京都）、「景色が綺麗でリラックスできるから」（20代女性／栃木県）といった声が集まりました。
回答者からは「ウェルカムベビーのお宿の認定も受けているので、安心して子供と一緒に行ける」（40代女性／神奈川県）、「ファミリー向けのサービスが充実している」（20代女性／静岡県）、「環境が整っていて子供連れでも安心」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
2位：三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア／58票海に面した立地と開放的な空間が魅力の「三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア」。観覧車や動物園、ショッピングモールなど家族向けスポットも充実しており、親子での旅行に最適です。さらに横浜ランドマークタワーに隣接し、桜木町駅やみなとみらい駅からのアクセスも良好で、観光やショッピングの拠点としても便利です。
回答者からは「観光地も程よくあり家族で楽しめそうだから」（40代女性／埼玉県）、「みなとみらい、中華街、赤レンガ倉庫など観光地が徒歩圏内」（50代男性／東京都）、「景色が綺麗でリラックスできるから」（20代女性／栃木県）といった声が集まりました。
1位：三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ／84票東京ディズニーリゾートのパートナーホテルである「三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ」は、ファミリーに特化した設備と広々とした客室、大浴場などが人気。小さな子ども連れでも安心して泊まれると好評です。さらにパークへの無料シャトルバスが運行しており、夜までたっぷり遊んだ後もスムーズに帰れる利便性が多くの家族旅行者から支持されています。
回答者からは「ウェルカムベビーのお宿の認定も受けているので、安心して子供と一緒に行ける」（40代女性／神奈川県）、「ファミリー向けのサービスが充実している」（20代女性／静岡県）、「環境が整っていて子供連れでも安心」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
