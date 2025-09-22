¸µMicrosoft¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦ÃæÅçÁï¤¬»ØÅ¦¡Ö¥Ó¥¶À©ÅÙ¤Î¡È°ÍÑ¡É¤¬Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¡×
¸µMicrosoft¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÃæÅçÁï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃæÅçÁï¤ÎLife is Beautiful¡×¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿H-1B¥Ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·ÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Ç¯´Ö10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1500Ëü±ß¡Ë¤â¤ÎÄÉ²Ã¼ê¿ôÎÁ¤ò²Ý¤¹¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ»½Ñ³×¿·¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ëÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎÌ¤Íè¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇÃæÅç»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎH-1B¥Ó¥¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â³Û¤Ê¼ê¿ôÎÁÆ³Æþ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤òÇË²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¼«¿È¤â¡ÖH-1B¥Ó¥¶¤Ç¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡ËÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆ±»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ó¥¶À©ÅÙ¤¬²áµî¿ô½½Ç¯¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò½¸¤á¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÀ®Ä¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²á·ã¤ÊÀ¯ºö¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥¤¥ó¥É·Ï¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°´ë¶È¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ©ÅÙ¤Î°ÍÑ¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÃæÅç»á¤Ï»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤¬¡¢Í¥½¨¤µ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Á´°÷Ê¬¤Î¥Ó¥¶¤ò¿½ÀÁ¡×¤·¡¢°Â²Á¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸ÛÍÑ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÂÖ¤ò¡Ö´°Á´¤Ë°ÍÑ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¤³¤Î°ÍÑ¤òËÉ¤®¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·ÃæÅç»á¤Ï¡¢¤½¤Î¼êË¡¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ë¿Í¤ò¸Û¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Google¤äMicrosoft¡¢Apple¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤Þ¤Ç´¬¤Åº¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¡£¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥½¨¤Ê¿Í¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¿·¼ê¿ôÎÁ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¡×¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿¼¹ï¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆ¯¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊªÀ¨¤¯Éßµï¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢´ë¶È¤¬10Ëü¥É¥ë¤ÎÄÉ²ÃÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤É¤¦¤«¤¬¸ÛÍÑ¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£»á¤Ï¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥Ã¥¯¶È³¦¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢º£¸å¤ÎË¡ÄîÆ®Áè¤ä¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½¾õ¤ò¡ÖÍ«Î¸¤¹¤Ù¤»öÂÖ¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
