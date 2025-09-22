àOL¤¬³¹¤«¤é¾Ã¤¨¤ëá¼Ò²ñ¸½¾Ý¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é½÷Í¥àÈþµÓ¥É¥ì¥¹áÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤ª¤ßÂ¤¬¤ªåºÎï¡ª¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¡¢ÌîÀ¤ÈÃÎÀ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ø¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ë¡Ù¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò(60)¡£18Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ»þ¤Î¥É¥ì¥¹²èÁü¤òÅº¤¨¤¿¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤ÏÂ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤ßÂ¤¬¤ªåºÎï¡ª¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ï¡¼¡£Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î
À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ö·îÍËÆü¤ÏOL¤¬³¹¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¡×¤È½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢95Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£