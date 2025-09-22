¡ÖÀé¿Ò¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä¡×¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿àÍÄ¾¯´ü¤Î¼«Ê¬á¤ÈÃæÂô¸µµª¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö£×Àé¿ÒÂº¤¤¡×¡Ö´¶ÌµÎÌ¡×
¡ÖÈþÃË»Ò¤ÎÀé¿Ò¤¯¤ó¤È²Ä°¦¤¤Àé¿Ò¤¯¤ó¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Ìø°æ¿ó¤ÎÄï¡¦Ìø°æÀé¿Ò¤ò±é¤¸¤¿ÃæÂô¸µµª¤¬¸ø³«¤·¤¿àÍÄ¾¯´ü¤Î¼«Ê¬á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂô¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤¬ºÇ½ª½µ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÀé¿Ò¤ò±é¤¸¤¿»ÒÌò¤ÎÊ¿»³Àµ¹ä¤È¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ò·è¤á¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀé¿Ò·¯¤È¤«¤ï¤¤¤¤Àé¿Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡ÊÎÞ¡Ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â»÷¤Æ¤Þ¤¹¡ÖºÇ½ª½µ¤Ê¤ó¤Æ¤µ¤ß¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Î¶ñ¸½²½¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö£×Àé¿Ò¤¯¤óÂº¤¤¡×¡Ö¤Á¤Ó¤Á¤Ò¤í¤Ï¤Þ¤ó´Ý¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿ÈþÃË»Ò¤ÎÀé¿Ò¤¯¤ó¤È¤¢¤ó¤Ñ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤ª¥á¥á¤Þ¤ó´Ý¤¯¤¹¤ë²Ä°¦¤¤Àé¿Ò¤¯¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè125²ó¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤±é¤¸¤ë¿ó¤Ï¡Ö¤¢¤Î´Ý¤¤´é¤ÏÀé¿Ò¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ÎÀé¿Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£