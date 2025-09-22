¡ÚÂ®Êó¡Û»ùÆ¸¤¬ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¸í¤Ã¤ÆÊ®¼Í¡¡13¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¡¡Á´°÷Êâ¹Ô¤Ç¤·Ú½ý¡¡¼¢²ì¡¦ÁðÄÅ»Ô¤Î»ÔÎ©¾®³Ø¹»
¡¡¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤Î»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤Ç22Æü¸á¸å¡¢»ùÆ¸¤¬¸í¤Ã¤ÆºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¡¢»ùÆ¸·×13¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤Î»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤Ç22Æü¸á¸å2»þÁ°¡¢¶µ°÷¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤¬´Ö°ã¤¨¤ÆºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢3Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸13¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷¼«ÎÏ¤ÇÊâ¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁðÄÅ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¢¤ë»ùÆ¸¤¬¸î¿ÈÍÑ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¡¢¤½¤Î»ùÆ¸¤ÎÍ§¿Í¤¬µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¸í¤Ã¤ÆÊ®¼Í¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£