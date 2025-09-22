ノーベル賞受賞者で京都大教授の山中伸弥さんと島津製作所エグゼクティブ・リサーチフェローの田中耕一さんを招いたシンポジウム「不確実性とともに生きる―未来への鍵」（読売新聞京都総局など後援）が２１日、京都府精華町のけいはんなプラザで開かれた。

市民ら約９５０人が２人のユーモアたっぷりの話を楽しんだ。

大阪・関西万博に合わせ、関西文化学術研究都市（けいはんな学研都市）で開催中の「けいはんな万博２０２５」の一環。

基調講演では、ｉＰＳ細胞を開発した成果で２０１２年にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中さんが「実験が予想外な結果に終わると落ち込むことが多いが、そんな時こそ新発見のチャンスだ」と自らの経験を交えて語った。

たんぱく質などの研究に欠かせない質量分析技術を開発し、０２年にノーベル化学賞を受賞した田中さんは「入社してから大学で学んだ電気工学とは全く違う化学実験を担当したが、やってしまった失敗が後々、技術開発につながったことが何度もあった」と述べた。

高校生から大学院生まで６人との対談もあり、「ノーベル賞につながった研究テーマはどのように決めたのか」との質問に、田中さんは「たまたまやる人がおらず、一番若かったので貧乏くじを引かされた」と答え、会場を沸かせた。