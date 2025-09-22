¡ÚÂ®Êó¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤òËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¡¡ÅìµþÃÏ¸¡
´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê22Æü¡ËÉÕ¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£
À¶¿åÈï¹ð¤Ïº£·î3Æü¡¢7·î¤ËÅìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢3Æü¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¼«Âð¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿´¥ÁçÂçËã0.4¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¶¿åÈï¹ð¤òºÆÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¶¿åÈï¹ð¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö20ºÐ¤Î¤³¤í¡¢¸ì³ØÎ±³Ø¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½é¤á¤ÆÂçËã¤òµÛ¤Ã¤¿¡×¡Ö²Ô¤®¤¬Áý¤¨¤¿24ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤éÂçËã¤òµÛ¤¦ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¶¿åÈï¹ðÂ¦¤Ïº£¸å¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÊÝ¼á¤òÀÁµá¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£