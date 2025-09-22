¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬³«Ëë5Ï¢¾¡¡¡R¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥Ð¥ë¥µ¤â¾¡¤Ä
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£³Æ¥ê¡¼¥°¡Ê15¡Á21Æü¡Ë¤Ç¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¼ó°Ì¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ò2¡½1¤Ç²¼¤·¡¢³«Ëë5Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÅÀ15¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬2¡½0¤Ç¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤òÂà¤±¤Æ5Àï5¾¡¡£ºòµ¨ÇÆ¼Ô¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï3¡½0¤Ç¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë²÷¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤ÇÄÉ¤¦¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ë4¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÌµ½ý¤Î4Ï¢¾¡¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬¥Ù¥í¡¼¥Ê¤È1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ10¤È¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥â¥Ê¥³¡¢¥ê¥è¥ó¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤¬4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò12¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£