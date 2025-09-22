俳優・アーティストの、のんさんが、自身のインスタグラムを更新。

ライブでのオフショットを投稿しています。



【写真を見る】【 のん 】 「仙台ライブ最高に楽しかった」 ステージ裏のスタンバイ動画を公開



のんさんは「仙台ライブ最高に楽しかった」と綴ると、動画をアップ。



投稿された動画では、赤いトップスと黒いミニスカートというコーデで、真剣な表情でステージ裏でスタンバイする、のんさんの姿が見て取れます。



続けて「明後日は東京で会いましょう」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「最高にカッコよかったです めっちゃ楽しかった！」・「カッコイイ！！！！」・「魅力的すぎる」・「アップありがとうございますー！かっこいいなー この裏側の映像貴重ですね！見せてくれてありがたいです。東京いってらっしゃいませ！」などの反響が寄せられています。







２０２４年９月、のんさんは「第16回 伊丹十三賞贈呈式」に出席し「『これで良いんだ』と『やりたいことを貫き通すんだ』と思える、背中を押してもらえる特別な賞をいただいたと感じています」「伊丹十三さんのように自分の表現を突き詰めていけたらと思います。」と、受賞の喜びを語っていました。







【担当：芸能情報ステーション】