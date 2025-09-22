17:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、エコノミスト総合評議会出席

22:45 NY連銀総裁、加中銀副総裁、英中銀ピル氏、ECBレーン氏、BIS・ECB・SUERF共催「金融政策枠組み」討論会出席

23:00 ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）

国連安全保障理事会、臨時会合開催



23日

1:00 ナーゲル独連銀総裁、イベント講演

ミランFRB理事、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀主催イベント講演

3:00 ベイリー英中銀総裁、ロンドンスクールオブエコノミクス（LSE）主催イベント講演



自民党総裁選告示

世界経済フォーラム「持続可能な開発インパクト会議（SDIM）」（NY、26日まで）

ASEAN経済大臣会議（クアラルンプール、28日まで）





23日

秋分の日祝日で東京市場は休場



17:00 ミュラー・エストニア中銀総裁、エストニア経済予測公表

18:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、討論会出席

22:00 ボウマンFRB副議長、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

22:45 コッハー・オーストリア中銀総裁、欧州金融市場について講演

23:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

23:25 チポローネECB理事、ブルームバーグ主催「金融の未来」出席



24日

1:35 パウエルFRB議長、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:00 米2年債入札（690億ドル）

3:30 マックレム加中銀総裁、記者会見



自民党総裁選立候補者5人による共同記者会見・公開討論会（党本部）

国連総会一般討論演説（NY、29日まで）トランプ米大統領演説

OECD中間経済見通し発表



※予定は変更されることがあります。

