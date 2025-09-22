テクニカルポイント ユーロドル、１．１８台乗せは定着せず、レンジ内に戻す テクニカルポイント ユーロドル、１．１８台乗せは定着せず、レンジ内に戻す

1.1876 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1837 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1791 一目均衡表・転換線

1.1758 10日移動平均

1.1747 一目均衡表・基準線

1.1736 現値

1.1714 21日移動平均

1.1641 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1619 一目均衡表・雲（上限）

1.1601 一目均衡表・雲（下限）

1.1590 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1571 100日移動平均

1.1131 200日移動平均



ユーロドルは１．１６－１．１８の保ち合いレンジを一時上抜け、９/１７に１．１９１９まで高値を伸ばした。１０+２１日線がゴールデンクロスを示現し、短期上昇トレンドが開始した。しかし、足元では１．１７台前半へと押し戻されており、再び１．１６-１．１８の大枠の中に入っている。ＲＳＩ（１４日）は先週に６５．７まで上昇したが、本日は５２．３と再び中立水準に回帰している。２００日線は引き続き右肩上がりとなっており、中長期的な方向性には変化はみられていない。目先のサポートは２１日線１．１７１４レベルとなる。

