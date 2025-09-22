テクニカルポイント　ユーロドル、１．１８台乗せは定着せず、レンジ内に戻す

1.1876　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1837　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1791　一目均衡表・転換線
1.1758　10日移動平均
1.1747　一目均衡表・基準線
1.1736　現値
1.1714　21日移動平均
1.1641　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1619　一目均衡表・雲（上限）
1.1601　一目均衡表・雲（下限）
1.1590　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1571　100日移動平均
1.1131　200日移動平均

　ユーロドルは１．１６－１．１８の保ち合いレンジを一時上抜け、９/１７に１．１９１９まで高値を伸ばした。１０+２１日線がゴールデンクロスを示現し、短期上昇トレンドが開始した。しかし、足元では１．１７台前半へと押し戻されており、再び１．１６-１．１８の大枠の中に入っている。ＲＳＩ（１４日）は先週に６５．７まで上昇したが、本日は５２．３と再び中立水準に回帰している。２００日線は引き続き右肩上がりとなっており、中長期的な方向性には変化はみられていない。目先のサポートは２１日線１．１７１４レベルとなる。