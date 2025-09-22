１０周年を迎えたバスケットボール男子のＢリーグが２２日、２５〜２６年シーズンを前に都内で会見を行った。今回から２地区制に変更。１０月３日の開幕から、プレーオフファイナル（横浜アリーナ）が行われる５月下旬まで過去最多の２６クラブが争う。

パリ五輪代表で今季から北海道に入団した富永啓生（２４）は、「３点シュートで確率５０％を達成したい」と史上初のシーズン目標を堂々宣言。「自信はある。アテンプト（試技数）も増えてくると思うけど、５０％で決め続けることでチームに勢いを与えることができる。フォーカスして頑張っていきたい」と意気込んだ。

高校卒業後から渡米し、ネブラスカ大では３点シュートを武器に主力として活躍。昨季は米プロＮＢＡ下部Ｇリーグのマッドアンツに所属し、将来的なＮＢＡ入りを目指して今季から北海道に加入した。

シュートを打ち続けてリズムをつかむ富永にとって、出場機会が少ないＧリーグの舞台は苦戦していたが、今は北海道でプレー時間に恵まれている。「やりやすいシチュエーション。去年までは１本外したら終わり。今はそういう状況じゃない。楽しくやれる」。デビュー戦となった大阪エヴェッサとのプレシーズンゲームでは、５本の３点シュートを含む３１得点を記録した。

初戦は１０月４日で、愛知県のＩＧアリーナで名古屋Ｄと激突する。愛知県出身の富永にとっては凱旋（がいせん）試合で、母校の桜丘高の関係者も応援に駆けつける予定。「６年間アメリカにいて、久しぶりに日本でプレーできる。たくさんの方が見てくれると思うので、今からワクワクしている」と胸を躍らせた。