「髪の毛、ポトッて…」女子レスリング金メダリスト、衝撃の苦悩にスタジオ驚愕

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

9月15日（月）の放送では、パリ五輪のレスリング女子76キロ級で金メダリストに輝いた鏡優翔が登場。レスリング選手として戦いながらもおしゃれを楽しむ鏡が、試合でショックを受けた壮絶な出来事を明かした。

【映像】鏡がすっぴんでも唇の血色を保つ方法も伝授

今回は鏡のほかに、宇垣美里とロバート・馬場裕之も登場し、MEGUMIとともに4人で美容トークを繰り広げた。

鏡はレスリングの試合でもヘアスタイルやマウスピースなどでおしゃれにこだわっており、「おしゃれをしながらでも頑張れば勝てるんだよっていうのを形で（見せたい）」と話す。

しかしレスリングでは相手とぶつかることも多く、顔に傷がついたり腫れたりするそう。

鏡は「髪の毛、ポトッて束で落ちたりする」「マットに着いたタイミングで髪が挟まってビリーッみたいな」と壮絶なエピソードを明かし、「噓ーっ」とほかのメンバーに衝撃が走る。さらに鏡は、髪が抜け落ちても動じることなく試合を続けていたが、「マット降りたらもうショックで」と当時の心境を語った。