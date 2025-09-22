【グラビア】「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」重版＆記念イベント開催決定！
東京ニュース通信社は、声優夏吉ゆうさんの写真集「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」の重版を決定し、11月1日に記念したイベントを夏吉さんの出身地、大阪で開催する。
夏吉さんは、「ウマ娘 プリティーダービー」(シュヴァルグラン役)、「ブルーアーカイブ」(杏山カズサ役)などで人気急上昇中の声優。2022年からは音楽ユニット・Arikaのボーカルとしても活動し、TVアニメ「Unnamed Memory」(AT-Xほか)のテーマソングを担当している。
「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」のテーマは日常と非日常。都内スタジオの一軒家ではプライベートを思わせる自然体での姿や、趣味のギターを思いのままにかき鳴らす日常。一方の非日常は登場を飛び出し、雪景色を望む温泉での無防備なしぐさ、雪の上ではしゃいだり馬にのって雪原を駆けるシーンなど、夏吉さんのやりたいことを具現化している。
重版記念イベント 開催決定！
日程：11月1日13時～
会場：大阪・梅田 蔦屋書店者ラウンジ<スカイエリア>
参加券申込期間：9月22日正午～10月24日23時59分
重版記念イベントでは先着で夏吉と2ショットチェキ撮影ができるほか、写真集へのサインや宛名入れ、イベント限定写真のプレゼント。さらに夏吉のボイスメッセージを録音できる特典もある。
※但し完売次第終了
※参加券の購入方法や注意事項など、詳細は下記の開催書店WEBサイトをご確認ください。
□梅田 蔦屋書店のページ
「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日 メイキングDVD付き限定表紙版」
価格：6,050円
※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。
※表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は通常版と同じ内容となります。
アニメイト購入者特典
アニメイトの商品ページ【「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」アニメイト購入特典生写真】
生写真3枚セット
B2サイズタペストリー付きゲーマーズ限定セット
価格：5,720円
※B2タペストリー付き商品と通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。
※「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」は通常版と同じものとなります。
ゲーマーズの商品ページ【「夏吉ゆうこ写真集 悠々吉日」ゲーマーズ購入特典B2サイズタペストリー】