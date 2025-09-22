日経平均22日大引け＝反発、447円高の4万5493円 日経平均22日大引け＝反発、447円高の4万5493円

22日の日経平均株価は前週末比447.85円（0.99％）高の4万5493.66円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は928、値下がりは628、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を129.66円押し上げ。次いで東エレク <8035>が100.28円、ファストリ <9983>が71.31円、ＴＤＫ <6762>が44.06円、ファナック <6954>が30.73円と続いた。



マイナス寄与度は90.15円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、中外薬 <4519>が14.38円、ＫＤＤＩ <9433>が13.98円、第一三共 <4568>が10.23円、塩野義 <4507>が6.23円と並んだ。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、石油・石炭、化学、銀行業が続いた。値下がり上位には海運業、情報・通信業、医薬品が並んだ。



株探ニュース

