ETF売買代金ランキング＝22日大引け
22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 135356 -36.2 35410
２. <1357> 日経Ｄインバ 23091 -40.9 7586
３. <1321> 野村日経平均 15390 -55.2 46910
４. <1360> 日経ベア２ 13976 -56.5 186.2
５. <1458> 楽天Ｗブル 11052 -34.7 41970
６. <1540> 純金信託 8008 38.6 17150
７. <1579> 日経ブル２ 7646 -50.3 381.4
８. <2641> ＧＸリー日株 5581 6170.8 3683
９. <1306> 野村東証指数 3976 -54.4 3286.0
10. <1459> 楽天Ｗベア 3182 -51.2 306
11. <2644> ＧＸ半導日株 2647 -59.0 2260
12. <1568> ＴＰＸブル 2616 -57.0 610.7
13. <1542> 純銀信託 2527 45.7 19570
14. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2306 28.4 2259
15. <1545> 野村ナスＨ無 2207 47.5 36700
16. <2564> ＧＸ高配日株 2144 -5.0 3150
17. <1571> 日経インバ 1778 -9.5 472
18. <2036> 金先物Ｗブル 1763 19.1 121850
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1478 -60.5 54400
20. <1330> 上場日経平均 1409 -63.6 46940
21. <1326> ＳＰＤＲ 1313 1.4 50550
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1297 -71.5 46730
23. <200A> 野村日半導 1173 -57.4 2022
24. <1358> 上場日経２倍 1114 -48.7 66810
25. <1346> ＭＸ２２５ 1112 -41.6 46960
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 1097 -59.6 323.3
27. <314A> ｉＳゴールド 1096 44.0 260.7
28. <1328> 野村金連動 1074 83.0 13150
29. <1329> ｉＳ日経 1001 -75.6 4703
30. <1489> 日経高配５０ 970 -35.2 2587
31. <1655> ｉＳ米国株 812 -36.1 710.1
32. <412A> 野村台湾テク 793 241.8 2080
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ 744 -58.9 2087.0
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 737 -26.3 57520
35. <1308> 上場東証指数 727 -62.8 3248
36. <1541> 純プラ信託 726 175.0 6490
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 673 -9.1 28355
38. <1615> 野村東証銀行 648 -68.7 462.2
39. <2865> ＧＸＮカバコ 580 56.8 1104
40. <2094> ＲＥＩＴイン 568 127.2 790
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 523 -72.0 1116
42. <2244> ＧＸＵテック 500 -32.5 2864
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 487 -45.1 635.9
44. <1476> ｉＳＪリート 435 -17.8 1999
45. <1398> ＳＭＤリート 425 -67.4 1972.5
46. <1557> ＳＰＤＲ５百 422 32.3 98200
47. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 414 -18.5 1986
48. <1580> 日経ベア 414 -77.7 1251.0
49. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 387 -4.4 362.2
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 382 -64.1 191
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 135356 -36.2 35410
２. <1357> 日経Ｄインバ 23091 -40.9 7586
３. <1321> 野村日経平均 15390 -55.2 46910
４. <1360> 日経ベア２ 13976 -56.5 186.2
５. <1458> 楽天Ｗブル 11052 -34.7 41970
６. <1540> 純金信託 8008 38.6 17150
７. <1579> 日経ブル２ 7646 -50.3 381.4
８. <2641> ＧＸリー日株 5581 6170.8 3683
９. <1306> 野村東証指数 3976 -54.4 3286.0
10. <1459> 楽天Ｗベア 3182 -51.2 306
11. <2644> ＧＸ半導日株 2647 -59.0 2260
12. <1568> ＴＰＸブル 2616 -57.0 610.7
13. <1542> 純銀信託 2527 45.7 19570
14. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2306 28.4 2259
15. <1545> 野村ナスＨ無 2207 47.5 36700
16. <2564> ＧＸ高配日株 2144 -5.0 3150
17. <1571> 日経インバ 1778 -9.5 472
18. <2036> 金先物Ｗブル 1763 19.1 121850
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1478 -60.5 54400
20. <1330> 上場日経平均 1409 -63.6 46940
21. <1326> ＳＰＤＲ 1313 1.4 50550
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1297 -71.5 46730
23. <200A> 野村日半導 1173 -57.4 2022
24. <1358> 上場日経２倍 1114 -48.7 66810
25. <1346> ＭＸ２２５ 1112 -41.6 46960
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 1097 -59.6 323.3
27. <314A> ｉＳゴールド 1096 44.0 260.7
28. <1328> 野村金連動 1074 83.0 13150
29. <1329> ｉＳ日経 1001 -75.6 4703
30. <1489> 日経高配５０ 970 -35.2 2587
31. <1655> ｉＳ米国株 812 -36.1 710.1
32. <412A> 野村台湾テク 793 241.8 2080
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ 744 -58.9 2087.0
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 737 -26.3 57520
35. <1308> 上場東証指数 727 -62.8 3248
36. <1541> 純プラ信託 726 175.0 6490
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 673 -9.1 28355
38. <1615> 野村東証銀行 648 -68.7 462.2
39. <2865> ＧＸＮカバコ 580 56.8 1104
40. <2094> ＲＥＩＴイン 568 127.2 790
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 523 -72.0 1116
42. <2244> ＧＸＵテック 500 -32.5 2864
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 487 -45.1 635.9
44. <1476> ｉＳＪリート 435 -17.8 1999
45. <1398> ＳＭＤリート 425 -67.4 1972.5
46. <1557> ＳＰＤＲ５百 422 32.3 98200
47. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 414 -18.5 1986
48. <1580> 日経ベア 414 -77.7 1251.0
49. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 387 -4.4 362.2
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 382 -64.1 191
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース