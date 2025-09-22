　22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　135356　　 -36.2　　　 35410
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 23091　　 -40.9　　　　7586
３. <1321> 野村日経平均　　 15390　　 -55.2　　　 46910
４. <1360> 日経ベア２　　　 13976　　 -56.5　　　 186.2
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11052　　 -34.7　　　 41970
６. <1540> 純金信託　　　　　8008　　　38.6　　　 17150
７. <1579> 日経ブル２　　　　7646　　 -50.3　　　 381.4
８. <2641> ＧＸリー日株　　　5581　　6170.8　　　　3683
９. <1306> 野村東証指数　　　3976　　 -54.4　　　3286.0
10. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3182　　 -51.2　　　　 306
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2647　　 -59.0　　　　2260
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2616　　 -57.0　　　 610.7
13. <1542> 純銀信託　　　　　2527　　　45.7　　　 19570
14. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　2306　　　28.4　　　　2259
15. <1545> 野村ナスＨ無　　　2207　　　47.5　　　 36700
16. <2564> ＧＸ高配日株　　　2144　　　-5.0　　　　3150
17. <1571> 日経インバ　　　　1778　　　-9.5　　　　 472
18. <2036> 金先物Ｗブル　　　1763　　　19.1　　　121850
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1478　　 -60.5　　　 54400
20. <1330> 上場日経平均　　　1409　　 -63.6　　　 46940
21. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1313　　　 1.4　　　 50550
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1297　　 -71.5　　　 46730
23. <200A> 野村日半導　　　　1173　　 -57.4　　　　2022
24. <1358> 上場日経２倍　　　1114　　 -48.7　　　 66810
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　1112　　 -41.6　　　 46960
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1097　　 -59.6　　　 323.3
27. <314A> ｉＳゴールド　　　1096　　　44.0　　　 260.7
28. <1328> 野村金連動　　　　1074　　　83.0　　　 13150
29. <1329> ｉＳ日経　　　　　1001　　 -75.6　　　　4703
30. <1489> 日経高配５０　　　 970　　 -35.2　　　　2587
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　 812　　 -36.1　　　 710.1
32. <412A> 野村台湾テク　　　 793　　 241.8　　　　2080
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 744　　 -58.9　　　2087.0
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 737　　 -26.3　　　 57520
35. <1308> 上場東証指数　　　 727　　 -62.8　　　　3248
36. <1541> 純プラ信託　　　　 726　　 175.0　　　　6490
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 673　　　-9.1　　　 28355
38. <1615> 野村東証銀行　　　 648　　 -68.7　　　 462.2
39. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 580　　　56.8　　　　1104
40. <2094> ＲＥＩＴイン　　　 568　　 127.2　　　　 790
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 523　　 -72.0　　　　1116
42. <2244> ＧＸＵテック　　　 500　　 -32.5　　　　2864
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 487　　 -45.1　　　 635.9
44. <1476> ｉＳＪリート　　　 435　　 -17.8　　　　1999
45. <1398> ＳＭＤリート　　　 425　　 -67.4　　　1972.5
46. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 422　　　32.3　　　 98200
47. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 414　　 -18.5　　　　1986
48. <1580> 日経ベア　　　　　 414　　 -77.7　　　1251.0
49. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 387　　　-4.4　　　 362.2
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 382　　 -64.1　　　　 191
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


