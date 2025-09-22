中島美嘉、九州最大級の市民参加型歌唱イベント＜Sing!HAKATA＞フィナーレに出演
中島美嘉が、JR博多駅前広場で行われた市民参加型歌唱イベント＜ベスト電器 presents Sing!HAKATA＞にスペシャルゲストとして登場した。
本イベントは9月20日(土)と21日(日)の2日間開催。2014年から10回にわたって開催されていた＜九州ゴスペルフェスティバルin博多＞の後継イベントとして、ゴスペル・合唱・アカペラとジャンルを拡げつつ今年で2回目を迎えている。
イベント当日は日頃から各地で活動している市民歌唱グループがそれぞれ個性溢れるステージを披露したほか、1日目のラストはFM FUKUOKAの人気番組『モーニングジャム』パーソナリティー中島浩二とこはまもとこがリスナー80名と大合唱を披露。
そして2日目のラストは中島美嘉をスペシャルゲストに迎え、事前募集したクワイア80名も交えながら「WILL」「ALL HANDS TOGETHER」「雪の華」など6曲が披露された。コーラスアレンジされた中島美嘉の名曲に涙する人も多数。博多駅前に集まったおよそ4,500人の心が歌で一つになり、感動の拍手で2日間を無事に締めくくった。
撮影◎田中紀彦
＜MIKA NAKASHIMA THE ACOUSTIC 2026＞
2026年1月30日(金)
＜東京＞かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
開場17:30 開演18:30
【お問い合わせ】中島美嘉公演事務局 03-5778-9523(平日12：00〜15：00）
2026年2月6日(金)
＜大阪＞ザ・シンフォニーホール
開場17:30 開演18:30
【お問い合わせ】サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00）
TICKET
全席指定 11,000円(税込)
※未就学児童入場不可
チケット先行発売詳細
▼オフィシャルファンクラブ「Lotus」会員先行受付
2025年9月12日（金）18:00〜2025年9月18日（木）23:59
＜当落発表＆引換期間＞
2025年9月22日（月）15:00〜2025年9月26日（金）23:00
※その他プレイガイド販売等に関する詳細は決まり次第ご案内させて頂きます。
◆中島美嘉 オフィシャルサイト
