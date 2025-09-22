¥¦¥£¥ë£Ç¡¢º£´üºÇ½ª¤ò11¡ó¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥¦¥£¥ë¥°¥ëー¥× <6089> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬9·î22ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î15.6²¯±ß¢ª17.3²¯±ß(Á°´ü¤Ï11.5²¯±ß)¤Ë10.9¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬35.1¡óÁý¢ª49.8¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢4-9·î´ü(¾å´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î5.8²¯±ß¢ª7.2²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5²¯±ß)¤Ë25.0¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬14.6¡óÁý¢ª43.3¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡ÅöÂè£²»ÍÈ¾´ü¡ÊÃæ´Ö´ü¡Ë¤ÎÇä¾å¼ý±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâWorking»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖWILL-being 2026¡×¤ÇºÇ¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë·úÀßµ»½Ñ¼ÔÎÎ°è¤¬·øÄ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»ー¥ë¥¹¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°ÎÎ°èÅù¤Î´ûÂ¸ÎÎ°è¤â½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢³¤³°Working»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÙÂØ¥ìー¥È¤¬·×²èÂÐÈæ¤Ç±ß°Â¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Á°²ó¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâWorking»ö¶È¤Î·úÀßµ»½Ñ¼ÔÎÎ°è¤ÇÅöÂè£±»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÂÔµ¡¿Í°÷¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¼ã´³¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥»ー¥ë¥¹¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°ÎÎ°è¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë´ûÂ¸ÎÎ°è¤Ç¤ÏÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÍø±×Î¨¤Î²þÁ±¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°Working»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çä¾å¼ý±×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°ÙÂØ¥ìー¥È¤¬·×²èÂÐÈæ¤Ç±ß°Â¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Á°²ó¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÄÌ´ü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÅöÂè£³»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß¡¢³¤³°Working»ö¶È¤Î»ö¶È´Ä¶¤ä¡¢¹ñÆâWorking»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑÈñÅù¤Î¥³¥¹¥È¤òÊÝ¼éÅª¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ë°ìÊý¡¢ÅöÂè£²»ÍÈ¾´ü¡ÊÃæ´Ö´ü¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼ç¤Ë¹ñÆâWorking»ö¶È¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Çä¾å¼ý±×¡¢Íø±×¤È¤â¤ËÁ°²ó¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤ËÈ¼¤¦ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
