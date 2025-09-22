【Gibson Les Paul classic ebony 2021】（横浜市 ポコイダー 59歳）

日々ネット検索で、数多の楽器を閲覧し二ヤついている私ですが、たまには楽器店にも足を運びます。お茶の水のギターストリートがもっぱらの散策道。やっぱり実物見ないと鑑識眼が衰えますよね。

ギターを始めた80年代は、楽器といえば「黒」。お店に行くと、陳列のおよそ7割は黒い楽器でした。かくいう私も、3本目までは黒だったはずです。

ところが令和現在、あまり黒は見かけないかも。特にレスポールは、黒カス以外は目につきませんね。最近のスタンダードは、トップだけブラックで他はナチュラルだったりして。コストカットなのかな。シャネルズみたいで今イチですな。

ある日フリマで「おっ」と唸らせる一品を発見。もとはクラシック。配線をやり替えてスタンダード仕様に変更。ピックアップは、suhrのthorn bucker。2021年製の若造ですが、ライブでガンガン使用したらしく、打痕と欠けが数か所あり。これぞ歴戦の証。男の勲章。モーマンタイ。オーナー様と数回のやりとりで、即購入。表も裏も真っ黒で、ツヤッツヤ。パンチあるなぁ。やっぱこうじゃなきゃ。

せっかくのイケメンなので、さらに高みを目指そうじゃありませんか。まずはネック。白っちゃけた指板は、当然ブラックに塗装。ピックアップカバーを、本物の70年代エンボス加工に変更。ステッカー貼ってロッドカバー替えてスイッチプレート替えてと。デコリにデコリました。よって「クロデコ」と命名。

真贋も時代考証もガン無視し、ギターバイヤーM氏に大目玉を食らいそうですが、私が良ければそれで良し。イケメンにセオリーはないのです。

さて音はと。う〜んちょっと若いな。木の根っこから出てないかな。thorn buckerってまとまりはいいけど、残響が少ないなぁ。ポッティングのせいかな。見た目はマッチョなのに少し女感が匂うな。2丁目っぽい。

これはこれでいいけど、音にパンチが欲しいな〜。なんかないかな〜（匂わせ）。

◆ ◆ ◆

さんざん好き放題に弄りまくって、それでもまだ「うーん」…と女泣かせの色男。じゃなくてギター泣かせのギタリスト。Thornbuckerって、私は使ったことがないので全く音がわからないのですがけど、以前ジョン・サーに取材したとき、自分のことを「世界一ピッキーな人間」…つまり極端なほど神経質でこだわりが強い人間だと自認していました。だからこその品質なわけですが、逆に制御不能な暴れん坊という製品はサーには存在しないと思っています。たぶんね、ポコイダーさんのパンチって、爆発的な瞬発力でしょ？いっそハムサイズのP-90とかにしちゃってトレブルブースターかましたら、昇天しちゃうんじゃない？（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ