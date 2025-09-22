『The Covers』矢沢永吉特集“拡大版”2週連続放送決定！秘蔵映像や未公開パフォーマンスを届ける

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月5日・12日にNHKBS／BSP4Kにて『The Covers 矢沢永吉ディープ・ナイト！』が放送される。

■クレイジーケンバンド、Rei、鞘師里保がゲストに登場！

NHKの音楽番組『The Covers』が、2週連続で放送する今回のスペシャルでは、ソロデビュー50周年を迎えた“矢沢永吉の名曲とその時代”を深堀り。8月にNHK総合にて放送した特集の“拡大＆決定版”として、未公開のパフォーマンスやトーク、名作カバーや本人の秘蔵映像を交え、豪華に届ける。

矢沢をリスペクトするクレイジーケンバンド、Rei、鞘師里保がゲストで登場。MCリリー・フランキー＆ゲストが愛する“矢沢作品”のライブ映像や、関連映像のカバー選も公開される。

■リリー・フランキーとクレイジーケンバンドの横山剣が「矢沢・珠玉の70年代作品」を熱弁！

1975年にソロデビューし、2025年9月でデビュー50周年、そして76歳を迎えたロックスター・矢沢永吉。

第1夜では、そんな矢沢がソロデビューした70年代・初期の名作とその時代にスポットを当て、デビュー当時から矢沢を愛してやまないMCのリリー・フランキーと、クレイジーケンバンドの横山剣が、「矢沢・珠玉の70年代作品」を熱弁。貴重なライブ映像とともに、初期から一貫した矢沢メロディの魅力を深堀りする。

総合版では語りきれなかった、矢沢サウンドのディープな魅力をたっぷり放送。ソロデビュー初期に生み出された「矢沢永吉・名曲カバーセレクション」、そして、矢沢がソロデビューした70年代・日本のロック創世記に生まれた、バンドの名曲カバーセレクションも。

世良公則＆ツイスト、ゴダイゴ、シーナ＆ロケッツ、サディスティック・ミカ・バンドなど、多くのロックバンドが生まれたなかで、矢沢永吉・独自の音楽的魅力とはどんなところにあるのか、その魅力を紐解く。

さらに、矢沢をはじめ、多種多様な音楽に影響を受けたクレイジーケンバンドの最新作「LOVE」も披露される。

■矢沢流バラードの魅力に迫る！

第2夜は、矢沢の真骨頂が詰まった“ロックバラードの名曲”を中心に放送。ソロデビュー曲「アイ・ラヴ・ユー、OK」をはじめ、「時間よ止まれ」「YES MY LOVE」から最新曲「真実」まで、多くのロックバラードを生み続ける矢沢。心に沁みる旋律と、唯一無二の歌声で奏でる、矢沢流バラードの魅力に迫る。

リリー＆横山おすすめの「矢沢永吉・名バラード」や、『The Covers』で披露された「矢沢永吉・バラードカバー選」もたっぷり。さらに、矢沢がソロデビューした70年代～80年代にかけて、RCサクセション、ユーミン、安全地帯ら、時代を魅了したロックバラードの名曲カバーも必見だ。

革新的な音楽スタイルと圧倒的なパフォーマンス、そしてその生きざまを含めたロックスピリットで、前人未踏の記録と記憶を刻み続ける矢沢永吉・76歳。そんな彼が紡ぎ出すメロディと名曲の魅力を紐解くコンプリート版、ぜひチェックしよう。

■番組情報

NHK BS『The Covers 矢沢永吉ディープ・ナイト！』

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：クレイジーケンバンド、鞘師里保、Rei （50音順）

◎第1夜『矢沢永吉ディープ・ナイト！第1夜 ～70年代ロック創世記～』

10/05（日）22:50～23:19

※NHKBS/BSP4Kにて放送

【曲目】

クレイジーケンバンド「LOVE」

【矢沢永吉 70’s 名曲カバーセレクション】

田島貴男（Original Love）「アイ・ラヴ・ユー、OK」

クレイジーケンバンド「ウイスキー・コーク」

CHEMISTRY「時間よ止まれ」

【70’s ロックスター名曲カバーセレクション】

MANNISH BOYS（斉藤和義、中村達也）「宿無し」（世良公則＆ツイスト）

堺正章 to MAGNETS（堺正章、ミッキー吉野、シシド・カフカ）「モンキー・マジック」（ゴダイゴ）

スターダスト☆レビュー「タイムマシンにおねがい」（サディスティック・ミカ・バンド）

シーナ＆ロケッツ with 中島美嘉・水原希子「ユー・メイ・ドリーム」（シーナ＆ロケッツ）

◎第2夜『矢沢永吉ディープ・ナイト！第2夜 ～魂を震わすロックバラード～』

10/12（日）22:50～23:19

※NHKBS/BSP4Kにて放送

【矢沢永吉 ロックバラードカバーセレクション】

Rei「SOMEBODY’S NIGHT」

クレイジーケンバンド「チャイナタウン」

鞘師里保「YES MY LOVE」

【70＆80年代ロックバラードカバーセレクション】

田島貴男（Original Love）「スローバラード」（RCサクセション）

GLIM SPANKY「翳りゆく部屋」（荒井由実）

ジェジュン「ワインレッドの心」（安全地帯）

