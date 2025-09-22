ETF売買動向＝22日大引け、全銘柄の合計売買代金2823億円 ETF売買動向＝22日大引け、全銘柄の合計売買代金2823億円

22日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比39.4％減の2823億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.6％減の2199億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） <2632> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ <2244> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００米国株 ＥＴＦ <1655> 、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> など66銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> など8銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が5.49％高、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> が3.25％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.05％高と大幅な上昇。



日経平均株価が447円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1353億5600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1514億6600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が230億9100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が153億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が139億7600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が110億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が76億4600万円の売買代金となった。



