　22日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比39.4％減の2823億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.6％減の2199億円だった。

　個別ではＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） <2632> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　銀上場投資信託 <1673> 、グローバルＸ　ＵＳ　テック・トップ２０　ＥＴＦ <2244> 、ｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ　５００米国株　ＥＴＦ <1655> 、ＮＺＡＭ　カーボン・エフィシェント指数 <2567> など66銘柄が新高値。ＮＥＸＴ　ＮＹ　ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債　７－１０ <2091> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> 、ｉシェアーズ　日本国債７－１０年　ＥＴＦ <236A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　ダブルインバース <2870> など8銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が5.49％高、グローバルＸ　チャイナテック・トップ１０　ＥＴＦ <404A> が3.25％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　白金上場投資信託 <1674> が3.05％高と大幅な上昇。

　日経平均株価が447円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1353億5600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1514億6600万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が230億9100万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が153億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が139億7600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が110億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が76億4600万円の売買代金となった。

株探ニュース