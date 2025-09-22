KizunaAIが9月20日（土）21日（日）の2日間にわたり、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて復活ライブ＜KizunaAI Comeback Concert “Homecoming”＞を開催した。

◆ライブ写真

会場入り口には、個人・企業からの協賛によって制作された「ぴょこぴょこ」を模したフラワーボードや、キービジュアルを使用した大型看板が設置され、来場者をお迎え。会場内には企業ブースをはじめ、#kznによるホログラムナビゲーターやライブ衣装の実物展示など、多彩なコンテンツが展開され、ライブへの期待感が高まる。

Day 1 “hello, agein”は、活動再開後最初のシングル「かもね」でスタート。アルバム『Homecoming』収録曲を中心にパフォーマンスし、活動休止前の大ヒット曲「AIAIAI」で前半パートを締めくくった。後半のゲストコーナーでは、KizunaAIと縁あるVTuber4名が登場し、思い出を題材にしたクイズで会場を盛り上げる。その後も新曲「ハンドサイン」や、「Hello, Morning（Homecoming ver.）」を披露するとの客席から大合唱が巻き起こるなど、公演は1日目から終始熱気があふれていた。

Day 2 “new world”は、活動再開後2枚目のシングル「まざる」で開幕。「はいどうもー！KizunaAIです。みんな、ただいま〜！」と挨拶すると、会場から大きな歓声があがった。ゲストパートには星街すいせいが登場し、KizunaAIとのデュエットを含む3曲を披露。その圧巻な歌声とパフォーマンスで観客を魅了した。

アンコールの最後は、KizunaAIは「Homecomingを締めくくるのはやっぱりこの曲」というMCから「かもね」を歌唱。初日の幕開けを飾ったこの楽曲が再びラストナンバーとして披露され、2日間にわたる物語は美しく幕を閉じた。

ファンと直接「ただいま」「おかえり」の言葉を交わしたKizunaAI。ライブでは2026年に新たなアップデートを予感させる発表もあった。さらに、この2日間の公演を余すことなく収録したBlu-rayの発売も発表された。

撮影◎Takashi Konuma

関連リンク

YouTube：https://www.youtube.com/@AIChannel

TikTok：https://www.tiktok.com/@kizunaai0630

X：https://x.com/aichan_nel

HP：https://kizunaai.com/

各種音楽ストリーミングサービス：https://lnk.to/kizunaai_top

撮影◎Takashi Konuma