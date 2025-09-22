MLBはシーズンも大詰めにさしかかり、ナ・リーグでは地区優勝チームが決まり始めています。

西地区暫定1位のドジャースは日本時間22日、ジャイアンツと対戦。投手戦となったこの試合は、6回まで両者無得点。7回裏には、ドジャースのマイケル・コンフォート選手に一発が生まれますが、直後の8回表に3点を返され1-3で逆転負け。ドジャースの優勝マジックはなおも「3」となっています。この試合に「1番・DH」で出場した大谷翔平選手は、4打数1安打の成績でした。

現時点で西地区1位のドジャース、2位のパドレスはいずれも6試合を残して、ゲーム差は「3」としています。

なお、東地区ではフィリーズがMLB1番乗りで地区優勝を決め、中地区でもブリュワーズが地区3連覇を決めています。

ワイルドカードでカブスが5年ぶりにポストシーズン進出が確定していて、残りは2枠。パドレスも射程圏内に入っていますが、残り1枠が激戦。現在80勝76敗でレッズとメッツが横並び。直接対決では4勝2敗でレッズが勝ち越しています。さらに79勝77敗でダイヤモンドバックスも後を追っています。