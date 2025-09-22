今田耕司 王林出演！新ニッポン観光！ 〜外国人起業家のNEXTビジョン〜

「新ニッポン観光！ 〜外国人起業家のNEXTビジョン〜」が、2025年9月27日(土)午後3時から全国28局ネットで放送されます(※宮城エリアは午後4時から)。

新ニッポン観光！ 〜外国人起業家のNEXTビジョン〜

放送日時 ： 2025年9月27日(土)午後3:00〜3:55

※宮城エリアは午後4:00〜4:55

スタジオ出演： 今田耕司、王林

制作著作 ： 静岡第一テレビ

「新ニッポン観光！ 〜外国人起業家のNEXTビジョン〜」が、2025年9月27日(土)午後3時から全国28局ネットで放送(※宮城エリアは午後4時から)。

勢いを増すニッポン観光ブーム！訪日外国人観光客数は過去最高を記録し続け、全国に次々と新名所が誕生しています。

新ニッポン観光！第1弾では「ウハウハ新名所の仕掛け人」と題して、各地の盛り上がりを紹介しましたが、加速するブームは早くも次なるステージに進化中！

第2弾では、インバウンド業界に潜入し、外国人ならではの新しい目線で大もうけを狙う外国人起業家たちの大いなる野望に迫り、今のインバウンドブームを深掘りします！

スタジオでは今田耕司、王林が “外国人目線のニッポン” に驚きの連続です。

出演者・今田耕司 王林

【番組内容】

剣道にお弁当箱…日本文化をどう魅せる！？訪日客の心くすぐる仕掛け人の視点

■オーストラリア人起業家(北海道)

＜ニセコで超富裕層向けマガジン出版＞

パウダースノー…その雪質で圧倒的な人気を誇る北海道・ニセコ。

その人気ぶりや物価の高さなどからメディアで取り上げられることも多い。

そんなニセコ暮らし、その名も「powderlife」というフリーマガジンを起業したのが、オーストラリア出身のランド・クリスさん。

長期滞在する観光客から「地元情報がほしい」という声を受け、この雑誌を立ち上げました。

スキーやレストランの情報はもちろん、何よりも日本の文化やニセコの歴史などを充実させることで、外国人観光客から絶大な支持を得ています。

ニセコ01

ニセコ02

ニセコ03

■ニュージーランド人(静岡)

＜武道ツアー！剣道で起業！＞

「ニッポン観光は体験型になった」と言われて久しい。

着物・茶道・忍者・寿司など、日本の文化に触れるメニューは数多くあるが、もはや、外国人がニッポン文化を伝える時代に突入しています！静岡県島田市のグレアム・セイヤさんは、ニュージーランド出身の剣道家。

日本には町道場が無数にあり、七段・八段の剣士が普通に指導しているが、それは外国人剣道家にとっては夢のような話だという。

そこで！グレアムさんは、外国人剣士が町道場を巡るツアーを企画！日本でしか体験できない特別な「道場めぐり」に客が殺到中。

そんなグレアムさん、剣士以外にもうひとつ別の顔が…

剣道01

剣道02

剣道03

■フランス人起業家(京都)

＜弁当箱専門店で大もうけ！＞

京都の繁華街にある、オシャレな弁当箱専門店「Bento＆co」。

外国人観光客で賑わうその店の店主は、フランス人のベルトラン・トマさん。

アニメをきっかけに、ニッポンにハマり京都大学に留学。

ビジネスチャンスをうかがっている時、日本では当たり前の弁当が、外国人には極めて珍しいと気付いたそう。

そして始めた「弁当箱専門店」は、外国人観光客だけではなく、ネット通販でも海外からの注文が殺到！年商1.5億円をも稼ぐ、その秘訣に迫ります！

弁当箱01

弁当箱02

弁当箱03

その他 外国人ならではの発想！新ビジネスの数々！

■「老舗ホテル」ブランディング手がけるモロッコ人(兵庫・有馬温泉)

■「外国人起業家養成所！？」まさかの大学があった！(大分)

■その卒業生に超異色のスイス人が！！驚きの正体とは！？(大分)

■日雇い労働から叩き上げ！！西成の中国人不動産王！！(大阪)

その他01

その他02

その他03

【出演者コメント】

■今田耕司

それぞれ狭い範囲ですけど、ピンポイントで外国人に来てもらう工夫がされていたのがおもしろかったです。

外国人は日本人が気付いていないような文化に興味を持ってくれていて、そこにスポットを当てることで、日本人が素通りしているところも観光スポットになるんだと。

例えば剣道ツアーでは、日本の町道場で剣道をすること自体に価値があって、日本に住む外国人がつなぎ役となっていました。

ただ見ていて楽しめるし、「こういう広げ方があるのか」と、ビジネスチャンスを感じられる番組でした。

日本人には1,000円でも売れないものが外国人には3,000円で売れる。

日本人が時間と手間をかけて作り出したものには高い価値があるのだと、見直すきっかけになりました。

収録時・今田耕司

■王林

日本のことを教えてもらいました！外国人の方が日本のこんなところをいいと思っていたんだという驚きがありました。

特にお弁当箱は小さな頃から当たり前のようにあったので、これが日本の文化なんだと初めて知りました。

外国人だからわかるツボを突いていて、見た目だけではなく、誰がどう作っているのかも魅力として捉えるなど、日本文化への愛をすごく感じました。

日本人がもっと日本を好きになるいい番組だなと思いました。

収録時・王林

収録時・今田耕司 王林

