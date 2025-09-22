レイ、日本イベント登場で“IVE流メイクアップ”伝授 ミニ丈純白ワンピで美脚披露
【モデルプレス＝2025/09/22】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が22日、都内にて行われた「LUNA×IVE REI グラインディングコンシールバターイベント」に出席。美しいスタイルを披露し、“IVE流メイクアップ”を伝授した。
【写真】IVEレイ、スラリ美脚披露
同ブランドのグローバルアンバサダーを務めるレイ。この日は、爽やかな白のミニ丈キャミソールワンピースを着こなし登場し、美しい脚を披露した。
おすすめのメイクアップ法については「最近韓国ではチークを入れる前にハイライトを入れて頬の周りを明るくすることが流行っています」と語り「IVE流メイクアップです」とアピールしていた。
また、レイをロールモデルにしている人が多いことについて触れられると「本当に恐れ多いんですけど、やっぱり聞くたびに嬉しい気持ちでたくさんです」とにっこり。続けて「自分が好きで楽しんでいるメイクやファッションを参考にしてくださることもすごくありがたいし、これからも『LUNA』のアイテムをたくさん紹介しながら、ファンの皆さんとたくさん使っていきたいなって思っています」とアンバサダーとしての意気込みを見せていた。
なお、この日のイベントでは、トークセッションやヘアメイクアップアーティストによるメイクアップショーなども行われた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
