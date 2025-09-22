車のコンディションをスマートフォンで 簡単に確認！MAXWIN『OBD2-EDI01』

MAXWINは、30,000件以上の故障コードのデータを搭載し、AIで車のコンディションをスマートフォンで簡単に確認ができるiPhone／Android両対応OBD2診断機『OBD2-EDI01』の発売開始を発表しました。

MAXWIN『OBD2-EDI01』

【製品仕様】

接続方法 ：Bluetooth 4.0/5.4/BLE

材質 ：ABS

入力電圧 ：DC 9-16V

定格電流 ：20mA-30mA

動作温度範囲：-20℃〜60℃

保存温度範囲：-20℃〜60℃

対応OS ：Android4.3〜／iPhone iOS12.0〜

対応車種 ：OBD2機能搭載車に対応

(日本車：2005年〜、アメリカ車：1998年〜、ヨーロッパ車：2002年〜)

MAXWIN OBD2-EDI10

■AI×OBDIIで、車のコンディションをスマホでかんたんにチェック

機を設置し、アプリをダウンロードするだけでお車の様々な情報をスマートフォンに表示させることができます。

速度やエンジン回転数、クーラント液温度、電圧などのチェックはもとより、検出された故障コードをAI診断機能で検索・分析が可能です。

【商品スペック】

AI×OBD2

◆操作はスマートフォンで簡単

スマートフォンで接続

OBDIIポートに挿すだけで設置完了。

Bluetoothでスマートフォンと接続し、専用アプリからお車の情報を簡単に読み取ることができます。

専用アプリ「OBDII AI」は、Android／iPhone(iOS)両方に対応しており、日本語にも対応しています。

◆AI検索機能

AI検索機能

検出されたキーワード、故障コードを入力することによって、要因分析やよくある症状、点検手順など、トラブル解決をアドバイスしてくれます。

◆OBDII診断機能

OBD2規格に基づいてお車をコンディションをチェック。

故障コードを検出し、MIL警告灯状態チェックや故障コードの消去などが可能です。

◆クイックスキャン機能

クイックスキャン機能

OBD2規格に基づいたトラブル診断ができます。

MIL点灯からの時間表示や走行距離表示、MIL消灯、故障コード消去などが可能です。

【主な項目】トラブルコード、MIL状態、フリーズフレーム、監視されたテスト、酸素センサー、モード06など

◆データストリーム機能

データストリーム機能

リアルタイムにエンジンの状態や走行の生データを見ることができる機能です。

【主な項目】速度、エンジン回転数、クーラント液温度、空気流量、電圧、エンジン負荷率、スロットルポジション、酸素センサー

◆ルート分析

ルート分析

お車の走行状況をデータ化して確認できます。

【主な項目】航続距離、瞬間燃費、平均燃費、平均速度

◆30,000件以上の故障コードのデータベース搭載

30,000件以上の故障コードのデータベース搭載

35,901件の故障コード情報が内蔵され、検索と分析することができます。

収録故障コードP、B、C、U

◆メータパネル表示機能

メーターパネル表示機能

スマートフォンや端末などで、「速度(km/h)」「回転数(RPM)」「空気流量(g/sec)」「電圧(V)」「クーラント液温度(℃)」などの車両情報をメーターパネルのように表示でき、UHDヘッドアップディスプレイとしても使用可能です。

◆使用しない時は電源OFFに出来るスイッチつき

電源OFFに出来るスイッチ

この機は電源OFFができるので、消費電力を抑えバッテリー上がり対策にもなります。

