車のコンディションをスマートフォンで 簡単に確認！MAXWIN『OBD2-EDI01』
MAXWINは、30,000件以上の故障コードのデータを搭載し、AIで車のコンディションをスマートフォンで簡単に確認ができるiPhone／Android両対応OBD2診断機『OBD2-EDI01』の発売開始を発表しました。
MAXWIN『OBD2-EDI01』
【製品仕様】
接続方法 ：Bluetooth 4.0/5.4/BLE
材質 ：ABS
入力電圧 ：DC 9-16V
定格電流 ：20mA-30mA
動作温度範囲：-20℃〜60℃
保存温度範囲：-20℃〜60℃
対応OS ：Android4.3〜／iPhone iOS12.0〜
対応車種 ：OBD2機能搭載車に対応
(日本車：2005年〜、アメリカ車：1998年〜、ヨーロッパ車：2002年〜)
MAXWIN OBD2-EDI10
■AI×OBDIIで、車のコンディションをスマホでかんたんにチェック
機を設置し、アプリをダウンロードするだけでお車の様々な情報をスマートフォンに表示させることができます。
速度やエンジン回転数、クーラント液温度、電圧などのチェックはもとより、検出された故障コードをAI診断機能で検索・分析が可能です。
【商品スペック】
AI×OBD2
◆操作はスマートフォンで簡単
スマートフォンで接続
OBDIIポートに挿すだけで設置完了。
Bluetoothでスマートフォンと接続し、専用アプリからお車の情報を簡単に読み取ることができます。
専用アプリ「OBDII AI」は、Android／iPhone(iOS)両方に対応しており、日本語にも対応しています。
◆AI検索機能
AI検索機能
検出されたキーワード、故障コードを入力することによって、要因分析やよくある症状、点検手順など、トラブル解決をアドバイスしてくれます。
◆OBDII診断機能
OBD2規格に基づいてお車をコンディションをチェック。
故障コードを検出し、MIL警告灯状態チェックや故障コードの消去などが可能です。
◆クイックスキャン機能
クイックスキャン機能
OBD2規格に基づいたトラブル診断ができます。
MIL点灯からの時間表示や走行距離表示、MIL消灯、故障コード消去などが可能です。
【主な項目】トラブルコード、MIL状態、フリーズフレーム、監視されたテスト、酸素センサー、モード06など
◆データストリーム機能
データストリーム機能
リアルタイムにエンジンの状態や走行の生データを見ることができる機能です。
【主な項目】速度、エンジン回転数、クーラント液温度、空気流量、電圧、エンジン負荷率、スロットルポジション、酸素センサー
◆ルート分析
ルート分析
お車の走行状況をデータ化して確認できます。
【主な項目】航続距離、瞬間燃費、平均燃費、平均速度
◆30,000件以上の故障コードのデータベース搭載
30,000件以上の故障コードのデータベース搭載
35,901件の故障コード情報が内蔵され、検索と分析することができます。
収録故障コードP、B、C、U
◆メータパネル表示機能
メーターパネル表示機能
スマートフォンや端末などで、「速度(km/h)」「回転数(RPM)」「空気流量(g/sec)」「電圧(V)」「クーラント液温度(℃)」などの車両情報をメーターパネルのように表示でき、UHDヘッドアップディスプレイとしても使用可能です。
◆使用しない時は電源OFFに出来るスイッチつき
電源OFFに出来るスイッチ
この機は電源OFFができるので、消費電力を抑えバッテリー上がり対策にもなります。
