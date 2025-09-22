「Leofoto」「SUMMIT CREATIVE」の 直販サイトをBASEで開設！ワイドトレード

ワイドトレードは、カメラアクセサリーブランド「Leofoto」カメラバッグブランド「SUMMIT CREATIVE」の正規取扱商品を販売する直販サイトを、ECプラットフォーム「BASE」にて開設しました。

本サイトは、「Leofoto」と「SUMMIT CREATIVE」日本国内唯一の正規予約販売サイトとして、新商品の先行予約をいち早く受付開始します。

また、限定キャンペーンの実施や特典情報も順次案内し、国内のユーザーの皆さまへ安心して利用いただける環境を提供します。

さらに、

・日本国内全域送料無料

・クレジットカード、コンビニ決済など多様な決済方法に対応

・画面右下の相談アイコンを通じて、商品・サービスに関するお問い合わせをスムーズに行うことが可能

■FH-20 ビデオ雲台 特徴

・寒冷地でも安定した操作性

機械式フリクション調整機能を搭載。

7段階＋OFFの8段階で設定可能で、撮影シーンに応じた最適な操作感を選べます。

・精密なカウンターバランス調整

15段階＋OFFの16段階に拡張されたカウンターバランス機能で、さまざまな撮影機材に対応。

精密な機材設定が可能です。

・ライティング機能で暗所でも安心

水準器にライトを搭載。

暗所でも正確な水平確認ができ、夜間や低光量シーンでも安心して機材を設置できます。

・アルカスイス互換のクイックリリースプレート

ロングレンズサポートを含む多様なアクセサリー装着が可能で、撮影の幅が広がります。

FH-20本台

