女性アイドルグループ「PinkySpice（ぴんきーすぱいす）」がこのほど、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの「星名ひまり」が手術のため、一時的に活動休止をすることを発表した。



公式アカウントでは21日に「星名ひまりの今後の活動についてのお知らせ」と題して文書を公開。「星名ひまりはペースメーカーを着用しており、数年に一度電池交換の手術を行う必要があります」と知らせ、「定期健診にて現在の電池残量から、今年の10月に電池交換の手術を行うこととなりました」と手術の発表をした。



10月のうち、1週間ほどを完全な活動休止期間とし、復帰時期については「本人の体調及び医師の指示に従い休止期間の延長の可能性が御座います」と知らせた。



この公式の発表を引用する形で、星名本人も自身のXを更新。「中学生の頃からひまりの心臓をずっと動かしてくれてるペースメーカーの電池交換手術の為、10/13～19まで入院期間なのでその間だけお休みします」と詳細を知らせ、「出演できないイベントも少しあるけど､1週間経ったらすぐ帰ってくるからね」とファンに向けて発信していた。



この活動休止の発表に、ネット上では「色んな事情の子がアイドルしているんだな」「手術がなにごともなく終わりますように。」「理由を隠して1週間お休みしますってアナウンスしてもいいのに、大切なことを教えてくれてありがとう」「色んな人たちへ希望を届けられる存在だ」と励ましや、応援の声が多く寄せられていた。



