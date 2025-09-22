「錦鯉」がアンバサダーに就任！一条工務店 presents 恐竜ラボ！ギガ・ミッション from DINO-A-LIVE

中京テレビ放送は、全国およそ80都市にて通算30万人以上を動員したステージの待望の新作『一条工務店 presents 恐竜ラボ！ギガ・ミッション from DINO-A-LIVE』を2025年11月8日(土)の富山公演を皮切りに、全国19都市で開催します。

一条工務店 presents 恐竜ラボ！ギガ・ミッション from DINO-A-LIVE

「本物の恐竜に会いたい！」という全国からの声に応え、2021年に誕生した超迫力の恐竜ステージ『恐竜ラボ！』は、子どもから大人まで多くの方々を魅了してきました。

■新作となる『恐竜ラボ！ギガ・ミッション』では、恐竜界のオールスターが大集結！

シリーズ初登場となる“ギガノトサウルス”、最強の肉食恐竜“ティラノサウルス”との頂上決戦のゆくえは？更に大人気の植物食恐竜トリケラトプスとステゴサウルスも目の前に登場します。

ギガノトサウルスVSティラノサウルス

トリケラトプス

初登場！ギガノトサウルス

ステージ上を所狭しと暴れ回る恐竜たちは圧巻の大迫力。

そんな恐竜たちの生態を、恐竜博士が映像やクイズなどで楽しみながら分かりやすく解説。

見て楽しむだけでなく、学ぶことができるのもショーの魅力の一つです。

会場に登壇できるかも！？

あたかも恐竜が生きて実在するような世界観を体感できる大迫力のライブショーで、学びながら楽しむ新たな恐竜体験ができます。

リアルな迫力体感してみてくださいね☆

■錦鯉が『恐竜ラボ！ギガ・ミッション from DINO-A-LIVE』のアンバサダーに就任！

M-1グランプリの王者として、老若男女に愛されるお笑いコンビ「錦鯉」がアンバサダーに就任！

お二人のユニークなキャラクターと、誰もを笑顔にする長谷川さんの「こんにちはー！」という挨拶でおなじみの錦鯉さんに、子供から大人まで楽しめる『恐竜ラボ！ギガ・ミッション』の魅力を発信。

【錦鯉さんコメント】

長谷川雅紀さん

こんにちはー！「ギガノトマサノリ」です！まさか僕たちが『恐竜ラボ！』のアンバサダーになるなんて。

本当に嬉しいです！しかも『ギガ・ミッション』ですよ！これはもう、のりのりまさのりです！生の恐竜は、本当に大迫力で、僕の想像をはるかに超えていました！

僕たちと一緒に、この『ギガ・ミッション』を体験して、恐竜と友達になってくださーい！

渡辺隆さん

今回『恐竜ラボ！』のアンバサダーになれて光栄です。

恐竜たちは本当に迫力がすごく、雅紀さんが子供のようにはしゃぐ姿に納得です。

皆さん是非リアルな恐竜体験を体感してください。

錦鯉(1)

錦鯉(2)

【錦鯉 プロフィール】

左：長谷川雅紀、右：渡辺隆

各々の活動を経て、2012年4月に結成。

ソニー・ミュージックアーティスツ所属。

長谷川49歳、渡辺42歳で挑んだ「M-1グランプリ2020」では、初の決勝進出を果たし、ファイナリスト最年長記録を更新。

2年連続で決勝に進出した「M-1グランプリ2021」で、17代目王者となった。

宣材写真

■全国スケジュール

＜2025年＞

11月8日(土)［富山］新川文化ホール

11月22日(土)［静岡・富士］富士市文化会館 ロゼシアター

11月24日(月祝)［静岡・浜松］浜松市浜北文化センター

12月6日(土)［山梨］YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)

12月20日(土)・21日(日)［沖縄］沖縄コンベンションセンター

＜2026年＞

1月17日(土)・18日(日)［愛知・安城］安城市民会館 サルビアホール

1月24日(土)・25日(日)［名古屋］Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

1月31日(土)［岐阜・土岐］土岐市文化プラザ サンホール

2月23日(月祝)［広島・福山］ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ

2月28日(土)［広島］広島文化学園HBGホール

3月14日(土)・15日(日)［仙台］東京エレクトロンホール宮城

3月20日(金祝)［長野・上田］サントミューゼ(上田市交流文化芸術センター)

3月28日(土)［神戸］神戸国際会館こくさいホール

4月4日(土)・5日(日)［千葉・松戸］松戸・森のホール21(松戸市文化会館)

4月11日(土)［大阪・堺］フェニーチェ堺

4月18日(土)・19日(日)［埼玉・大宮］Coming soon

4月25日(土)［大阪・高槻］高槻城公園芸術文化劇場

4月29日(水祝)［鳥取］米子コンベンションセンター BiG SHiP

5月2日(土)・3日(日)［福岡］福岡市民ホール

