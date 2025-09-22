引退車両が人気？

「乗りものニュース」では、2025年9月5日（金）から9月12日（金）にかけて、ロマンスカーに関する読者アンケートを実施。「好きなロマンスカー」やその理由、また「新しいロマンスカーに期待すること」などについて意見を募集しました。

【あなたの“推し”は？】これが歴代ロマンスカーの人気ランキングです（画像）

約300人から回答が集まり、そのなかで最も多くの票を集めたのは50000形「VSE」（113票・40.1％）でした。2005年にデビューし、2022年まで活躍。「今までになかった白い車体に美しい流線型。小田急最後の連接台車を採用している」（10代・男性・首都圏在住）といった声にあるように、白いカラーリングと快適性を高める連接台車が大きな特徴です。

第2位は7000形「LSE」（48票・17％）。1980年から2018年まで長く走り続け、「伝統のロマンスカーの集大成」（首都圏在住）と称されました。オレンジの伝統的な塗装や「シャープな流線型」（50代・男性・首都圏在住）が印象的で、「一番ロマンスカーらしい」（60代・男性・首都圏在住）との声も寄せられています。

第3位は3100形「NSE」（34票・12.1％）。1963年に登場し、「前面展望席があるロマンスカーの原型を作った」（60代・男性・首都圏在住）との評価があるように、その後のロマンスカーの礎を築いた存在です。特に50代・60代からの支持を集めました。

4位以下は次の通りです。

第4位：20000形「RSE」（19票・6.7％）

1991年から2012年まで活躍。「JR東海との相互運転を行い、ダブルデッカーのグリーン車を連結していた」（60代・男性・中部在住）

第5位：10000形「HiSE」（18票・6.4％）

1987年から2012年まで活躍。「エッジの効いたストリームラインが、華やかな80年代を象徴している」（20代・男性・首都圏在住）

第6位：70000形「GSE」（16票・5.7％）

2018年登場、現在も活躍中。「綺麗なフロントデザインと赤い車体の組み合わせが堪らない」（20代・男性・首都圏在住）

第7位：60000形「MSE」（13票・4.6％）

2008年から運行中。「千代田線に直通する点が魅力」（30代・男性・首都圏在住）

第8位：3000形「SE」「SSE」（11票・3.9％）

1957年から1992年まで活躍。「国鉄ではなく私鉄で当時の最高速度を実現した」（40代・男性・首都圏在住）

第9位：30000形「EXE」「EXEα」（10票・3.5％）

1996年から運行中。「シートがフカフカしている」（40代・男性・首都圏在住）

●アンケート実施概要

・調査期間：2025年9月5日（金）12時ごろから9月12日（金）14時ごろまで

・調査方法：Googleフォームを利用しての調査

・対象：「乗りものニュース」のSNS（Twitter、Facebook）のフォロワーなど

・有効回答数：282