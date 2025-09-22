とんねるず・木梨憲武、帝京高校サッカー部の同期メンバーと同窓会「第2の人生ジジイ世代！」 “エモい”集合ショットに反響「皆さん楽しそう」「ノリさん若い〜!!」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が21日、自身のインスタグラムを更新し、母校・帝京高校サッカー部の同期メンバーたちと“同窓会”を行ったことを報告。「会費7,000円の大爆笑の5時間！部員全員64歳、第2の人生ジジイ世代！」（原文ママ）とつづり、楽しげな集合ショットを公開した。
「帝京高校サッカー部 昭和54年全国高校サッカー選手権大会優勝同期メンバー!!2025、暑い秋、古沼先生とともに学芸大学前、中華で再会!!」と話し、会には当時の先生も参加したことを伝えた。
投稿では、再会ショットのほか高校生当時のサッカー部メンバーの集合ショットも掲載。「古沼先生より、この先のジジイへの道のご指導をいただき、新しいジジイへの道のり・帝京魂道を邁進して参ります!!」と“らしい言葉”で振り返り、「最高にアツイ学大前！また集合するぜ!!PEACE！」と仲間たちとの再会を誓っていた。
青春時代の思い出がにじむエモい投稿に、ファンからは「凄いですね〜月日を経て集まれる仲間がいるって素晴らしいですね」「ステキな仲間たち 皆さん楽しそう♪」「めちゃめちゃ素敵です」「ノリさん若い〜!!」「一生青春！一生友達！」「のりさんがムードメーカーなのが秒で分かりますね」「貴重なお写真ありがとうございました」など、さまざまな声が寄せられている。
