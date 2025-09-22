カルチャーを伝承するコンセプトショップ9月27日(土) 明治通りにオープン！ECCO TOKYO SIBUYA

〈ECCO(エコー)〉は、〈ECCO〉のモノづくりを感じる空間 ― 自社工場で生皮に始まりシューズ製造・販売まで一貫して運営管理している唯一無二のメーカー ― とプレミアムな商品をお届けするために、都市の情報発信基地である渋谷の明治通りに2025年9月27日(土)、ECCO TOKYO SIBUYA(エコー トーキョー シブヤ)(以下、TOKYO SIBUYA)をオープンします。

ECCO TOKYO SIBUYA

〈ECCO(エコー)〉は、〈ECCO〉のモノづくりを感じる空間 ― 自社工場で生皮に始まりシューズ製造・販売まで一貫して運営管理している唯一無二のメーカー ― とプレミアムな商品をお届けするために、都市の情報発信基地である渋谷の明治通りに2025年9月27日(土)、ECCO TOKYO SIBUYA(エコー トーキョー シブヤ)(以下、TOKYO SIBUYA)をオープン。

TOKYO SIBUYAは、表参道・原宿エリアにおいて3 店舗目の直営店となります。

オープンに際し、3つの特典を用意しています。

【TOKYO SHIBUYA オープン記念(1)】

SS26の新シリーズを、世界に先駆けて先行発売

SOFT 10 (MENS)

Shibuya Exclusive: SS26 Early Access(TOKYO SHIBUYA限定・アジア未展開)

(左から) BLACK WHITE CAMEL 各￥31,900

Shibuya Store Opening Exclusive｜SS26 Early Access Item(TOKYO SHIBUYAオープン記念・SS26先行販売品)

(左から)BLACK/BLACK WHITE/GRAVEL 各￥35,200

(左から)MARINE ￥35,200 COGNAC ￥35,200 GRAVEL ￥31,900 TARMAC ￥31,900

SOFT 11 (WOMENS)

Shibuya Exclusive: SS26 Early Access(TOKYO SHIBUYA限定・アジア未展開)

DARK RUBY/BRIGHT WHITE ￥29,700

(左から)BLACK/BLACK/BRIGHT WHITE PURE CASHMERE/BRIGHT WHITE GRAVEL/WHITE/MARINE 各￥29,700

Voyager Sack

Shibuya Exclusive: SS26 Early Access + Only Shibuya(TOKYO SHIBUYA限定)

(左から)NAVY BLACK 各￥52,800

Ecco Soft Cap

Shibuya Exclusive: SS26 Early Access(TOKYO SHIBUYA限定日本未展開)

(左から)Blue Sand 各￥4,620

【TOKYO SHIBUYA オープン記念(2)】

33,000円(税込)以上お買上げの先着180様に、「Can Keeper」プレゼント

TOKYO SHIBUYAの限定ギフト

＜TOKYO SHIBUYA (トーキョー シブヤ) 東京都渋谷区神宮前6-23-1＞

アクティブに活動する世代に向けて、スニーカーをメインに取り揃えています。

スタッフは全員、ECCO Master(エコーマスター)という、社内で資格が認められたものだけが語れるシューズのスペシャリスト。

一人ひとりにとっての最適な靴選びをサポートします。

(1)レーザー刻印サービス

購入したECCO商品(シューズおよびバッグ)に1か所の刻印サービス。

※お持ち込みいただいたECCO商品もサービスの対象です。

刻印イメージ

(2)シューケアサービス(シューズのメンテナンス＆クリーニング)

＜青山Ao店 東京都港区北青山3-11-7 Aoビル 1F＞

ファッショニスタ／モード系ファッションを意識したアイテムが充実しています。

(1)フットスキャンサービス

(2)ここでしか取り扱いのない人気デザイナーコラボ商品の取り扱い(NRL, Kollektive)

フォットスキャンの様子

＜表参道店 東京都渋谷区神宮前6-31-15＞

ゴルフシューズやロングセラー商品をメインに用意されています。

(1)ゴルフシューズを購入した方にシューズケースをプレゼント(GOLF用トラベルバッグ)

(2)その他のシューズを購入した方にはカードケースをプレゼント

ヒュッゲスタンプラリー キャンペーン

TOKYO SIBUYAでは、来月以降も毎月イベントを予定しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post カルチャーを伝承するコンセプトショップ9月27日(土) 明治通りにオープン！ECCO TOKYO SIBUYA appeared first on Dtimes.