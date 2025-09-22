JRA本部（新橋）で22日、定例記者会見が行われた。その中で騎手課程第42期生の7人が退学（4人）、留年（3人）となり、来春デビューの新人騎手が0人となったことに対し、JRAは改めて見解を示した。

菊田理事は「非常に残念で申し訳なく思っております。一般的にケガや規定の体重を守れない、競馬学校の規則を守れないであるとか、学力、体力などが付いてこないなど退学にはさまざまな理由があります。今回はたまたま0人になりましたが、毎年、留年者、退学者は一定数いるので今回はたまたまそのケースが重なってしまった」とした。

また、近年は若手騎手のスマホ不正利用の不祥事が相次ぎ、競馬学校での指導も強化するとしていたが「特段、厳しくしたからこういうことになった訳ではありません。85年にデビューした柴田善臣騎手がいる1期生から始まった競馬学校ですが、こういう事態になってしまいびっくりしている。公正競馬の担保において、騎手は重要な役割を果たしていると思っている。そのため高いレベルを求めたいと思っています。（デビューが）0になったからハードルを下げようとは考えていない。また競馬学校の教官は生徒に寄り添い、一生懸命に育てています。学校が悪いという考えは一切ありません」と話した。