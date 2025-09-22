１０周年を迎えたバスケットボール男子のＢリーグが２２日、２５〜２６年シーズンを前に都内で会見を行った。今回から２地区制に変更され、１０月３日の開幕からプレーオフファイナル（横浜アリーナ）が行われる５月下旬まで、過去最多の２６クラブが争う。

日本人２人目のＮＢＡプレーヤーで、Ｂリーグ２季目となる渡辺雄太（千葉Ｊ）は、「みんなが健康を維持して高いレベルのプレーを続けたら優勝に近づける」と、２０〜２１年シーズン以来５季ぶりのＶ奪還に意気込みを語った。昨季は足首の負傷などによる長期離脱があっただけに、今夏は代表活動を休養してトレーニングに専念。「けがが多くてチームに迷惑をかけた。６０試合に出て、全部の面で貢献できたら」と覚悟をにじませた。

警戒している選手には、今季からＢリーグに参戦する富永啓生（北海道）を挙げた。会見で「３点シュート確率５０％以上」と堂々宣言した強敵に、渡辺は「間違いなく日本で一番のシューター。僕たちとの試合以外で達成してくれたら」と話し、笑いを誘った。

初戦は１０月４日。ＦＥ名古屋と名古屋市枇杷島スポーツセンターで激突する。