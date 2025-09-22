非常に強い台風19号は、週末にかけて日本の東の海上をゆっくりと迷走するような進み方をする見込みです。日を追うごとに予報円は大きくなり進路の不確実性は増しています。今後の進路については来週にかけて注意が必要です。

非常に強い台風19号は、22日(月)正午現在、南鳥島付近にあって、北東へゆっくり進んでいます。中心気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートルです。

台風は、今後勢力を落としながら、北東方向へ進んだあと西よりに進路を変えるなどする予想です。

この後の雨と風の予想ですが、24日(水)にかけては台風は日本の東の海上をゆっくりと進む見込みです。

25日(木)は、台風は東へと離れる予想です。一方で、低気圧や前線の通過にともない、日本海側の地域では雨が強まりそうです。

今週は、太平洋側では広い範囲でおおむね晴れそうです。

北陸では、前線の通過にともない25日(木)は雨が降るでしょう。

26日(金)以降は台風は西よりに進路を変える予想になっていますが、その後の進路については不確実性があります。

予報円は、台風の中心が70％の確率で入る範囲を示していますが、週末にかけてはかなり大きくなってきます。日本付近の高気圧の張り出しの程度などによって今後の台風の進路は変わる可能性もあります。

最新の台風の情報に注意をするようにしてください。