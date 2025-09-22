NHK Eテレで放送中のアニメ『おじゃる丸』に、長濱ねるがゲスト声優として出演することが発表された。

参考：長濱ねる、活動の軸にある“誰かのために”という思い 目標は「お芝居と社会的な視点の両立」

本作は、千年前のヘイアンチョウの妖精界に暮らす妖精貴族の子ども・坂ノ上おじゃる丸が主人公のアニメ作品。おじゃる丸はある日、エンマ大王のシャクを手に入れたことから鬼たちに追われる身となり、「月の穴」に落ちて現代の月光町にたどり着く。そこで小学生のカズマの家に居候することとなり、子鬼トリオや個性豊かな町の住人たちを巻き込んだにぎやかな日常が繰り広げられる。

長濱が演じるのは、新キャラクターの川下さん。月光町に引っ越してきたばかりで、“横走り”が特徴の女性だ。

長濱が出演するのは、9月29日放送の第28シリーズ新作エピソード「おみゃーい」。バレリーナの乙女先生の前を、個性豊かな走り方をする川下さんが通り過ぎるところから物語は始まる。サラリーマンの川上さんとそっくりなその走り方をきっかけに、乙女先生は二人をお見合いさせようとするが、すれ違いの連続が展開される。

長濱ねる コメント幼い頃からずっと大好きな『おじゃる丸』の世界に参加させていただくことができ、大変光栄でした。アフレコでは、おじゃる丸役の西村さんをはじめ、錚々たる皆さまとご一緒させていただき、夢のような時間を過ごさせていただきました。今回私が演じた「川下さん」は、月光町でどのような出会いをするのでしょうか。ぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです。

（文＝リアルサウンド編集部）