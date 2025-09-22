「愚かな行動に出た」PK献上で失点関与も…同点弾アシストの南野拓実を仏メディアが称賛！「ほぼすべてのボールタッチで危険」「背番号18が輝きを放った」
現地９月21日に開催されたリーグ・アンの第５節で、南野拓実が所属するモナコがホームでメスと対戦。５−２で大勝を収めた。
この一戦に南野は４−４−２の左サイドハーフで先発出場。すると1点ビハインドの28分に浮き球のパスに抜け出し、左サイドからダイレクトで折り返し。これに反応したミカ・ビエレスがネットを揺らした。
同点弾をアシストした南野だったが、63分には相手の２点目に繋がるPKを与えてしまい失点にも関与。それでも79分に途中交代するまで攻守に果敢なプレーを見せた。
そんな南野をフランスメディア『Orange Sport』は、「愚かな行動に出てPKを献上した」と評しながらも、試合を通じてのパフォーマンスには次のように賛辞を贈る。
「（PKを与えた）ミスを除けば、この日本人選手は、ほぼすべてのボールタッチで危険なプレーを見せた。面白いパス、巧みなクロス、シュート…背番号18は輝きを放ち、ミカ・ビアレスの先制点をアシストするなど、堅実なパフォーマンスだった」
これで公式戦４試合連続の得点関与となった南野は好調を維持している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野拓実の絶妙アシスト＆PK献上シーン
