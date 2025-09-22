

「ビタミンC コア チャージ」

ポーラは、ポーラ独自の「ビタミンC＋Pmix」処方を採用したビタミンCを中心に、12種類のビタミンやセラミド、亜鉛などをバランスよく配合した栄養機能食品「ビタミンC コア チャージ」（2.3g×30包、2.3g×90包、栄養機能食品：VC・VE・VB1・VB2・VA、特許取得健康食品配合成分に関する特許＜特許第7629287号＞）を来年1月1日に発売する。

ポーラの健康食品は、一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、美の可能性を引き出し、こころまで満たされるような健やかな毎日をサポートする。長年のビタミンC研究を続けるポーラでは、ビタミンCを活性酸素から守る成分「ビタミンPmix（レモンエキス末、ベルガモットエキス末、じゃばら果皮エキス末、うんしゅうみかんエキス末、糖転移ヘスペリジンに含まれるビタミンPの総称）」を開発。「ビタミンC コア チャージ」は独自の「ビタミンC＋Pmix」処方によって、ビタミンC単体に比べ、1.5倍の抗酸化力を実現した。また、ビタミンCの吸収力を考えた、ポーラだけのトリプルアプローチを採用し、ビタミンCがからだの中に長くとどまるように工夫もしている。さらに、ビタミンCを含めた12種類のビタミンを配合し、水なしでいつでもどこでも楽しめる顆粒タイプになっており、毎日続けやすいおいしさと手軽さをかなえる。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約430店舗・全国有名百貨店等ポーラコーナー91店舗を含む約2500店、ポーラ公式オンラインストアで取り扱う（2024年12月末時点）。海外では中国（越境ECのみ）、韓国免税で発売予定となっている。

［小売価格］

2.3g×30包：5832円

2.3g×90包：1万5120円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月1日（木）

ポーラ＝https://www.pola.co.jp