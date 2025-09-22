『ぼくほし』今夜最終回 高校制服姿で“卒業証書” 堀麻里佳役・菊地姫奈が感謝【撮了コメント】
俳優・磯村勇斗が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（毎週月曜 後10：00）の最終回（第11話）が、きょう22日に放送される。生徒役の俳優たちが、このほどクランクアップを迎えた。
今作は、独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣され、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、必死に向き合っていく学園ヒューマンドラマ。脚本家・大森美香氏によるオリジナル作品。ドラマタイトルの略称は『ぼくほし』。
主人公の白鳥健治（磯村）、良き理解者となるヒロイン・幸田珠々（堀田真由）、理事長・尾碕美佐雄（稲垣吾郎）、さらに生徒や教員たちが、現代の学校が抱えるリアルな問題をめぐる繊細で温かな物語をつむいできた。
多くの視聴者から共感の声が寄せられるなか、ドラマに確かなリアリティーを与えてきた生徒たちを演じた気鋭の若手俳優11人は、暑い夏の撮影を終え、スタッフから「卒業証書」を受け取った。
■3年桜組・堀麻里佳役・菊地姫奈コメント
久しぶりの学園ものだったのですが、やっぱり楽しくて、この夏の1番の思い出といったら『ぼくほし』といえるくらい本当に充実した夏になりました。約3ヶ月間、本当にありがとうございました！
■最終回あらすじ
生活指導と演劇部顧問から外され、学校を訴えるという山田（平岩紙）に、健治は裁判所が仲介し、話し合いで解決する労働審判を勧める。後日、残った私物を取りに学校を訪れた健治は、尾碕に屋上に呼び出され、21年前、健治の行動が原因で誠司（光石研）がへき地へ異動になったことを引き合いに、山田を手助けすることで健治が再び学校に不利益をもたらそうとしていると非難される。しかし、萎縮するどころか意外にも反論する姿勢を見せ、自ら山田の弁護人になることを決意する健治。
迎えた卒業式、裁判所へ行く山田を迎えに健治が学校へ行くと、鷹野（日高由起刀）や斎藤（南琴奈）たち3年生は、健治との久々の再会を喜び、進路を報告する。しかし、健治が山田を伴い慌ただしく学校をあとにすると、生徒たちは2人の行き先が気になり…。
学校側と山田の和解が困難を極めるなか、定年退職を迎えた誠司は広津家にやって来て、久しぶりに家族で食事をすることに。健治と誠司が学校について話し合っていると、そこに意外な人物たちが訪ねてくる。
舞台は学校から法廷へ。健治と尾碕、再びの対決の結末は…。そして始まったばかりの、珠々との恋の行方は？スクールロイヤーとして、法律や校則では簡単に解決できない学校の問題に立ち向かい、もがきながら自分の道を進み始めた健治。人生にも仕事にも臆病だった健治は、本当の幸いを見つけることができるのか。
