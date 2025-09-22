「茜ちゃん絶対辞めないでよ！」堀田茜＆出川哲朗、ウエディングショットに「父と娘すぎる」の声！
バラエティー番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）の公式Instagramアカウントは9月21日、投稿を更新。モデルでタレントの堀田茜さんとお笑いタレントの出川哲朗さんのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】堀田茜＆出川哲朗のウエディングショット
ファンからは「シンデレラのよう」「さすがモデルさん」「父と娘すぎる」「本当のお父さんのような眼差し」といった声が。また「もらい泣きした」「ほんとに大号泣した」や「ほんとに辞めちゃうのかと」「茜ちゃん絶対辞めないでよ！」など、放送への感想も寄せられました。
「ほんとに大号泣した」同番組の企画でイタリアを訪れた堀田さんと出川さん。同アカウントは、ロケの様子を撮影した4枚の写真を投稿しました。1枚目では、堀田さんと出川さんがウエディングドレスとタキシードを着用した姿を披露。まるで本当の親子のようなほほ笑ましい光景です。
イタリアロケの様子はほかにも！イタリアロケの様子は、ほかの投稿でも公開。堀田さんと出川さんの豊かな表情から、とても充実した旅になったことがうかがえます。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)