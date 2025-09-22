レイザーラモンHG＆住谷杏奈、仲良し夫婦ショット披露 美スタイル際立つ姿が話題に
お笑い芸人のレイザーラモンHG（49）の妻でタレントの住谷杏奈（42）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。仲良く並ぶ夫婦ショットを公開した。
【写真】美スタイル際立つ“仲良し”2ショットを披露したレイザーラモンHG＆住谷杏奈夫妻
投稿では、19日に渋谷PARCO5階にオープンした『ミズノショップ 渋谷パルコ』のレセプションに夫婦で参加したことを報告。住谷は「夫婦でレセプションパーティーにお邪魔しましたー」とコメントし、HGと並んでステージに立つ2ショットを披露した。
住谷とHGは2006年8月に結婚。08年7月に長男、11年5月に長女が誕生している。
