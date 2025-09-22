世界観に期待高まる！BABYMONSTER、2ndミニアルバム『WE GO UP』ムードクリップ公開

BABYMONSTERが2ndミニアルバム『WE GO UP』の発売を前に、その世界観を垣間見せる映像を初公開し、グローバルファンの心をときめかせた。

【写真】アサ、妖艶な"小悪魔的"魅力

所属事務所のYGエンターテインメントは9月22日、公式SNSに「[WE GO UP] MOOD CLIP (Night ver.)」を公開。新アルバム全体のコンセプトを込めたモーション映像で、『WE GO UP』に関するさらなるヒントが明かされた。

冒頭から力強く響くビート、ネオングリーンをアクセントにしたモノクロトーンの演出は一味違う。テンポよく切り替わる画面と高層ビルの間を駆け抜けるカメラワークが独特の緊張感を生み出し、巨大都市の風景と洗練された映像美がスケールの大きさを予感させる。

（画像＝YGエンターテインメント）

さらに、信号機や電光掲示板、真っ直ぐに伸びる道路など街の随所に浮かび上がるBABYMONSTERのロゴと、アルバム名でありタイトル曲の『WE GO UP』の文字が視線を奪う。世界を自分たちの音楽で染め上げ、さらなる高みへ羽ばたこうとする自信が込められているようで、期待をいっそう高めた。

BABYMONSTERの2ndミニアルバム『WE GO UP』は10月10日13時にリリースされる。タイトル曲『WE GO UP』をはじめ、『PSYCHO』『SUPA DUPA LUV』『WILD』まで、多彩な魅力を凝縮した4曲を収録し、一段と成長した音楽を披露する予定だ。

また、BABYMONSTERは最近、デビュー後初のワールドツアー「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉」を成功裏に終えた。ソウルを皮切りに北米、日本、アジアの計20都市32公演で約30万人の観客と交流した彼女たちは、『WE GO UP』でのカムバックを通じて、人気上昇の勢いをさらに加速させる見込みだ。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。