◆東京六大学野球秋季リーグ戦第２週第３日▽立大２―０法大（２２日・神宮）

立大が勝利し、２勝１敗で今季初の勝ち点を挙げた。０−０の８回２死二塁、２番の小林隼翔遊撃手（２年＝広陵）が今季２号、通算６号の先制２ランを放つ活躍。先発した竹中勇登投手（４年＝大阪桐蔭）が８回９安打無失点の粘投で、今季初勝利を挙げた。

両手の感触が着弾点を教えてくれた。小林は打った瞬間、本塁打を確信した。１ボールからの２球目、ストレートをフルスイング。一塁を回ると、自然とガッツポーズが飛び出た。ベンチでは今季の立大名物「キツネポーズ」でナインが出迎えてくれた。

「後ろの３、４番につなぐ意識でした。みんな喜んでくれていたので、うれしかったです。２番という後ろにつなぐ打順。欲は出さずにやっています」

２０２３年のＵ−１８野球ワールドカップ（台湾）では侍ジャパン高校日本代表の主将として、世界一に貢献した。チームメートだったロッテの寺地隆成はこの日の日本ハム戦（エスコン）で「４番・ＤＨ」に座るなど、躍動中だ。「プロの世界で活躍しているので、すごく刺激になっています」とエネルギーにしている。今年の高校侍の奮闘に「２連覇して欲しいというのはありましたが、自分たちもギリギリで勝ったんで、勝つのはやっぱり難しいんだなと、あらためて思いました」とねぎらいを口にした。

母校の広陵はこの夏、不祥事に揺れた。この日のチャンスは広陵で１学年下の後輩にあたる浜本遥大が先頭で左前安打を放ち、お膳立てしたもの。２ランで続けて本塁を踏み「後輩の浜本が作ってくれたので、しっかりつなぎたいと思っていきました。自分たちが何ができるのかと考えると、野球で結果を残してというところしか、できることはない。『やっぱり広陵の選手は』と言われるように、成績を残せるように頑張ろうと思います」と表情を引き締めた。

法大３連戦は１２打数６安打の打率５割、２本塁打５打点と最高のスタートを切った。１７年春以来のリーグ制覇へ、そのバットで強いセントポール復活を現実にする。（加藤 弘士）